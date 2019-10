Les direccions dels instituts demanen directrius més clares i globals a Educació

La manca de precedents en les mobilitzacions dels últims dies, amb un calendari incert i els estudiants en primer terme, ha posat els instituts en una situació delicada i les seves direccions demanen unes directrius més clares i globals al Departament d'Educació de la Generalitat.

El grup de WhatsApp de les direccions gironines fa dies que bull compartint reflexions, debats i incerteses. Segons el representant de la Junta territorial de directors de Secundària a Girona, Joan Cumeras –membre també de la permanent de Catalunya–, «ens sembla que hauríem de tenir una directriu més clara i un posicionament més global», perquè «el que ens preocupa més és que les demandes no tenen a veure amb l'educació»; «es tracta de reivindicacions d'un caràcter diferent, iniciades fa dos anys», va afegir.

Cumeras va remarcar que «a Girona parlem força i intentem consensuar les posicions» i que la visió majoritària de les direccions dels instituts és que, «independentment del posicionament ideològic de cadascú, quan estem als centres tenim una posició neutral perquè som l'escola pública».

El director de l'institut Santiago Sobrequès, de Girona, va explicar que «ara s'ha plantejat un moviment en què els joves han passat al primer pla de l'acció», cosa que ha portat a fer «un procés reflexiu amb els alumnes perquè –va advertir– aquesta situació pot tallar el seu sistema d'aprenentatge».

Un decret d'Educació reconeix el dret a «inassistència col·lectiva a classe» a partir de tercer curs d'ESO sense que tingui la consideració de falta, tal com va indicar Cumeras. Ara bé, en general, la vaga (inassistència per la Conselleria) s'ha de notificar 48 hores abans –amb variacions segons les normatives internes de cada centre– i el representant de la junta de directors va explicar que, ahir, «en la majoria d'instituts no s'havia presentat amb prou antelació». Per això, a primera hora es van viure situacions com la plantada d'alumnes davant l'institut Santiago Sobrequés negant-se a entrar a classe, una posició que alguns van mantenir.

«Els joves volen transmetre que no fan el seu dia a dia amb normalitat per evidenciar el seu rebuig» a una sèrie de fets, va explicar el director, que –com passa arreu– aquests dies manté nombroses converses tant amb els estudiants com amb les famílies.