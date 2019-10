Una família de Sant Joan de les Abadesses rep les restes de l'avi mort a la Guerra Civil

La directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, ha lliurat les restes del soldat de la República, Tomàs Verdaguer i Roqué, als seus néts, Xavier i Rosa Verdaguer. L'acte de lliurament ha tingut lloc al saló de plens de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses amb la presència de l'alcalde Ramon Roqué.

Segons ha explicat el seu nét, Tomàs Verdaguer vivia amb la seva dona, Soledat Vilalta, i el seu fill Josep Verdaguer al mas Ramon de la Pera, a la collada del Santigosa. Feia de pagès i duia una vida normal quan tot i la seva edat, 34 anys, va ser reclutat i traslladat al front. En un principi, per la seva edat, feia feines de suport allunyades de la primera línia, però quan les coses van anar mal dades el van fer anar a la zona de foc, on va rebre una bala al crani en un dia de combats del 1938.

El seu fill i la seva dona van rebre un certificat de defunció de l'hospital que els informava de la mort però sense precisar on va ser enterrat. Fa uns deu anys, el seu nét va començar a investigar on podia estar el seu avi. Fa un aproximadament un any, la família va ser informada del fet que havien localitzat les restes a la fossa del Soleràs. Es tracta d'una fossa situada al costat del que havia estat un hospital de campanya durant el conflicte.

En aquesta fossa els arqueòlegs hi van trobar 146 individus. És la fossa més gran excavada fins ara a Catalunya on han localitzat 517 fosses i creuen que n'hi ha més. El seu nét es van fer proves d'ADN que van confirmar que les restes són les de l'avi. Ahir, la directora de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, les va lliurar juntament amb botons, un tros de sivella i altres petits elements de la roba que portava quan va morir. Ara, els familiars posaran les restes de Tomàs Verdaguer al nínxol de la família.