Interrompuda la circulació de trens entre Blanes i Maçanet per un atropellament

La circulació de trens de l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Maçanet està interrompuda per l'atropellament d'una persona, segons ha informat Renfe, que està gestionant un servei alternatiu per carretera. Es registren afectacions entre Blanes i Mataró que poden superar els 30 minuts. Protecció Civil ha situat el pla Ferrocat en estat de prealerta. Ja es produïen retards a l'RG1 per una crema de pneumàtics entre Girona i Sant Miquel de Fluvià.