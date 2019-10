Retards a l'R11 i l'RG1 per la crema de pneumàtics entre Girona i Sant Miquel de Fluvià

Es registren retards a les línies R11 i RG1 per la crema de pneumàtics entre Girona i Sant Miquel de Fluvià, que ja han estat de retards. Es poden produir demores d'uns 30 minuts per danys en el sistema de senyalització. A més, un arbre ha caigut sobre la via entre Maçanet i Caldes perquè algú l'ha serrat intencionadament, però ha estat retirat abans de l'inici del servei i aquest pot funcionar amb normalitat. Segueix la programació especial pel temporal a les línies R13 i R14, amb servei per carretera entre Lleida i l'Espluga de Francolí. Igualment, també hi ha servei per carretera a l'R12 entre Lleida i Calaf per acumulació d'aigua a la zona de vies. El servei internacional cap a França segueix interromput.