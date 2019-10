La tornada a la normalitat a Riells i Viabrea després del tornado «serà llarga»

Algunes restes de les destrosses i danys ocasionats pel tornado que va patir la matinada de dimarts a dimecres el muncipi de Riells i Viabrea encara ahir eren presents. El poble intentava tornar a la normalitat, però de bon matí hi havia encara uns 300 habitatges que estaven sense llum i 400 funcionaven amb generadors, segons dades de l'Ajuntament. L'afectació d'aquest fenomen meteorològic també va deixar d'altres poblacions sense subminsitrament elèctric i Endesa va assegurar que al llarg del dia l'anirien recuperant.

L'alcalde de Riells, Josep Maria Bagot, ahir feia balanç de la situació del municipi i va assegurar que la tornada a la normalitat «serà llarga». La principal preocupació que tenia era el retorn de l'electricitat als veïns que ja duien més de 24 hores sense subministrament elèctric.

Arran del temporal van volar teules d'habitatges, la força del vent va arrencar arbres i molt cablejat elèctric i telefònic va quedar despenjat i, en conseqüència, molts dels pals van acabar per terra en aquest municipi de la comarca de la Selva.

La virulència del fenomen meteorològic va provocar, com va destacar Bagot, que dues cases s'haguessin de desallotjar. Una es troba a la urbanització de Júnior Park i l'altra a la de Ca n'Hosta.

A la primera casa, un arbre va caure al cim de l'edifici i fa impossible la seva habitabilitat. A l'altra, el vent hauria arrencat el teulat, apunta el batlle. Els veïns que ocupen les dues vivendes van haver de passar la nit amb familiars.



Afectació a tot el poble

Bagot destaca que el tornado va afectar tot el municipi, ja que les dues urbanitzacions on es van fer els desallotjaments són gairebé «a punta i punta del terme municipal». El Servei Meteorològic de Catalunya ja va apuntar aquest dimecres que en aquest municipi es va viure un tornado, quan ja estava en la seva última fase.

El fenomen, segons la mateixa font, va entrar de matinada per Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) i es va traslladar fins a Gualba i, de retruc, va tocar Riells i va causar moltes destrosses.

L'Ajuntament de Riells de moment no té comptabilitzades les destrosses del tornado perquè, com va dir ahir Josep Maria Bagot, encara queda molta feina per fer.

Ahir es van continuar retirant arbres i restes del temporal, però, les vies de comunicació estaven totes obertes. Es va poder veure encara els Bombers fent alguns serveis per la zona com talar alguns arbres que encara quedava pel mig d'algun carrer. Durant tot l'episodi de llevantada, els Bombers han realitzat fins a 50 serveis en aquest municipi de la Selva i tots del mateix estil: retirada d'arbres i pals de la llum que havien caigut. Unes restes que ahir s'estaven recollint i apilonant per tal de retirar en els pròximes hores. A banda, serveis de neteja, de brigades i empreses subministradores també van estar treballant a sobre el terreny per tal d'intentar retornar a la normalitat el més aviat possible.

El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, va explicar, després de realitzar un minut de silenci davant la seu de la Generalitat en solidaritat i dol per les víctimes de la llevantada de Catalunya, que està en contacte permanent amb l'alcalde de Riells, ja que la Selva va ser un dels punts més afectats pel temporal.

El delegat va afegir que la Generalitat «ajuda des dels diferents departaments a minvar aquestes situacions tan límit». També va destacar que ara es començaran a quantificar danys i que la Generalitat el que està fent, i tal com va anunciar l'ACA, és posar «molts recursos econòmics per fer neteges importants» de lleres.