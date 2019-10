El Claustre de la UdG claudica i permet l'avaluació alternativa

El Claustre de la Universitat de Girona va acordar ahir la inclusió d'un nou sistema d'avaluació per així permetre que els estudiants que ho vulguin puguin seguir el curs però alhora sumar-se a les mobilitzacions que s'estan succeint aquests dies arran de la sentència del Procés.

La proposta va ser aprovada ahir per assentiment i, per tant, per tots els claustrals. Aquesta passa principalment perquè cada estudiant podrà decidir lliurement si anar a un únic examen final amb possibilitat d'un segon examen de recuperació; o bé fer el seguiment del curs segons diu la fitxa de cada assignatura penjada inicialment al web de la UdG.

Amb aquests condicionants, segons diu l'acord, es garanteix que cap persona impedirà l'accés d'estudiants, personal administratiu i professorat als edificis de la UdG, facilitant en tot moment la realització normal de les classes fins al final del curs 2019-2020.

Així doncs, s'evitarà que aquells alumnes que vulguin anar a classes ho puguin fer sense por a trobar-se, com va passar el dilluns i dimarts, amb companys que en forma de piquets bloquejaven els accessos i no els permetien anar a classe. Cal dir que durant les mobilitzacions els piquets permetien, però, l'accés al professorat i al personal administratiu.

Per tant, com va assegurar ahir el rector, Quim Salvi, a partir que la mesura entri oficialment en vigor, amb tota probabilitat la setmana que ve quan es reuneixi el Consell de Govern, es garantiran «tots els drets, el dret a ser avaluat i el dret a l'expressió. El pacte és prou clar».

Aquest sistema d'avaluació alternatiu, un cop aprovat a Consell de Govern de la Universitat de Girona, a més, tindrà caràcter retroactiu fins al 14 d'octubre de 2019, ja que és quan van començar les mobilitzacions arran de la decisió del Tribunal Suprem.

A banda, com va explicar el rector, seran les Comissions de Govern de cada centre que buscaran la manera d'aplicar el nou sistema, ja que cada facultat i centre té «una particularitat i metodologia docent perquè en unes hi ha classes pràctiques i d'altres de magistrals. Hi ha moltes casuístiques i en cadascun dels centres caldrà buscar la forma de garantir-ne el compliment».

El màxim responsable de la Universitat de Girona també va subratllar que es tracta d'un acord «molt important i que no vulnera cap dret». Per la seva banda, els alumnes que formen part del Consell d'Estudiants i representants sindicals es van felicitar que s'hagués pres l'acord que ells van proposar després d'haver-hi desconvocat els piquets el dimarts a mig matí. Va ser llavors, quan els mateixos estudiants van proposar la celebració del Claustre extraordinari que es va celebrar ahir.

El coordinador del Consell d'Estudiants, Isaac Coronas, en la seva exposició del text que es portava acord durant el plenari va destacar que havien arribat a un consens amb l'equip directiu de la universitat, degans i directors. Després d'haver introduït a última hora d'aquest dijous «una autoesmena al seu propi text».



Vetllar pel compliment

Durant el Claustre, alguns estudiants van posar sobre la taula la necessitat de garanties i el representant del Consell va dir que seguirien de prop el compliment de l'acord.

Mentre això passava a la sala d'actes de la Facultat de Medicina i Infermeria, un grup d'un centenar d'estudiants universitaris es va concentrar al pati de la facultat i escoltava el que succeïa a dins. Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) –que està al capdavant de les mobilitzacions dels últims dies– a través de les xarxes socials en acabar la votació d'aquest punt de l'ordre del dia del Claustre van felicitar-se de l'aprovació.