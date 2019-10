El degà de Dret: «La UdG no es pot convertir en un CDR»

El Claustre extraordinari de la Universitat de Girona va tenir com a primer punt de l'ordre del dia un aspecte que va provocar molt de debat i controvèrsia entre la comunitat educativa. Es tractava d'un manifest que es va aprovar per àmplia majoria contra la sentència del procés. Va rebre el suport del 84% dels presents –91 claustrals–, mentre que 8 hi van votar en contra i 9 vots van ser en blanc.

En aquest manifest es condemna la sentència i, entre d'altres, es destaca que «no hi ha marge per al silenci de la institució universitària davant la situació actual de repressió i erosió de les llibertats i els drets civils i polítics» i exigeix «la immediata posada en llibertat de les persones injustament condemnades o en presó provisional», aposta per una llei d'amnistia, i condemna «qualsevol forma de violència; també la repressió i la violència policial, que ja ha ocasionat greus lesions a manifestants i estudiants».

D'altra banda, manifesta la convicció que «en una cultura democràtica madura no hi ha altra via per a la solució dels conflictes i les diferències polítiques que el diàleg, la negociació i el respecte a l'expressió democràtica de la voluntat popular».



Qüestiona la legalitat

En el debat previ, el degà de la Facultat de Dret, Albert Ruda, va intervenir com altres claustrals per comentar el text i unes esmenes que un professor va proposar. Segons l'opinió de Ruda, el text s'hauria d'haver retirat perquè «ningú s'ha llegit la sentència» i va afegir que «no crec que s'hagi d'entrar en debats purament ideològics perquè som en una administració pública. No hem de donar una opinió personal i elevar-la públicament com a administració institucional». Ruda va sentenciar que «la UdG no es pot convertir en un CDR» i va destacar que per ell, el Claustre no és competent «legalment» per portar el manifest a vot.

En aquest debat s'hi van unir diversos professors i membres del Claustre, per exemple, la professora en Sociologia de la UdG Cristina Sánchez i el professor de la facultat d'Educació i Psicologia Pere Soler. Sánchez va assegurar que no es pot parlar de «neutralitat perquè no existeix», mentre que Soler va felicitar els estudiants universitaris per haver proposat el Claustre extraordinari.

Des de la mesa del Claustre, el secretari general, Jordi Pineda, va rebatre els arguments del degà de Dret, ja que va dir que el manifest a aprovació era per posar veu a la llibertat d'expressió del Claustre. I va subratllar que aquest òrgan de la UdG «no està adoptant un acord que estigui posicionant una ideologia la universitat» sinó que el que s'aprovarà és «saber quin és el posicionament majoritari i què opinen els membres del Claustre».

Per la seva banda, el rector, Quim Salvi, durant la votació del manifest es va limitar a fer una presentació i un resum dels esdeveniments després de conèixer-se la sentència del Procés. Va recordar que el Claustre és l'espai de debat i «l'àgora» de la universitat, on tothom pot expressar les seves opinions i, per tant, va remarcar que «no s'entendria que la universitat no es pronunciés davant la situació d'extrema gravetat», en relació amb la condemna dels presos independentistes condemnats.