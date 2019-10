Només el 14,88% dels gironins a l'estranger votaran per correu el 10-N

Tan sols un 14,88% dels gironins que resideixen a l'estranger podran votar en la repetició de les eleccions generals el proper 10 de novembre. Dels 20.347 gironins que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, estan registrats en el cens d'electors residents-absents (CERA), només s'han acceptat 3.028 sol·licituds de vots per correu des de l'estranger. No consten, tanmateix, dades de quantes peticions s'havien formulat.

Malgrat que es tracta d'un baix percentatge, que encara es podria veure més reduït en cas que -com en anteriors ocasions-hi hagi butlletes que no arribin a temps al seu destí, es tracta d'un lleuger increment respecte als comicis del 28 d'abril, quan el percentatge de vot de residents a l'estranger va situar-se un parell de punts per sota; en un 12,7%. Tot i això, aquesta baixa xifra continua evidenciant, una vegada més, les dificultats amb què es troben molts ciutadans a l'hora de votar des d'un país estranger.

Els gironins residents a l'estranger van tenir de temps fins al 19 d'octubre passat per sol·licitar el seu vot per correu. De fet, aquells que ja l'havien demanat per a la convocatòria del 28 d'abril no van haver de repetir el procés, ja que la sol·licitud continuava essent vàlida. En aquests moments, l'Oficina del Cens electoral ja està enviant als electors a l'estranger tota la documentació necessària perquè puguin exercir el seu dret a vot, i aquests tindran fins al dia 5 de novembre per enviar la seva butlleta.

D'altra banda, l'Oficina del Cens Electoral també ha acceptat 183 peticions de gironins que resideixen a l'Estat però que es troben temporalment a l'estranger, i que també podran exercir el seu dret a vot el proper dia 10. En canvi, totes aquelles persones que viuen a Espanya però que tot i això desitgen votar per correu encara tindran temps fins dijous vinent, 31 d'octubre, per presentar la seva sol·licitud.



Uns 3.500 nous electors

En total, les comarques gironines guanyaran 3.485 electors per aquest 10-N respecte al 28-A. El cens fet públic per l'Institut Nacional d'Estadística indica que hi ha 524.976 gironins amb dret a vot, dels quals 20.347 resideixen a l'estranger.

Un dels trets d'aquesta campanya electoral, que en tractar-se d'una repetició serà més curta de l'habitual -durarà només vuit dies, en lloc dels quinze habituals- és que els electors també han pogut sol·licitar que no se'ls enviï propaganda electoral al seu domicili. Aquestes exclusions tindran un efecte permanent mentre l'elector no es manifesti en sentit contrari.