Interrompuda la circulació de trens entre Flaçà i Figueres per un arbre a la via

La circulació de trens entre Flaçà (Gironès) i Figueres ha quedat interrompuda per la col·locació intencionada d'un arbre al mig de la via. Segons informa Renfe, un dels combois que cobria la línia entre la capital de l'Alt Empordà i Barcelona ha quedat aturat a Flaçà després d'atropellar els troncs que s'havien col·locat pels volts d'un quart de vuit del matí d'aquest diumenge. Com a conseqüència del xoc, el tren ha patit danys als pantògrafs i ha quedat aturat. Tot plegat afecta a una vintena de passatgers que seran recol·locats en transport alternatiu per tal que puguin seguir amb el seu viatge. El tall a la via afecta les línies RG1 i R11 de Rodalies.