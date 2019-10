L'advocat d'un dels detinguts pels disturbis a Girona en les protestes denuncia «l'arbitrarietat» del seu empresonament

ACN Girona .- L'advocat d'un dels joves detinguts divendres 18 d'octubre durant les protestes a Girona assegura que hi va haver "arbitrarietat" en la decisió de la jutgessa d'enviar-lo a presó. Benet Salellas assegura que altres arrestats que també estan acusats d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat no van ingressar a presó, perquè no es trobaven en el context de les manifestacions. De fet, Salellas ha assegurat que el jove que defensa no participava en les protestes i la Policia Nacional el va detenir quan tornava a casa seva, per presumptament, llançar una pedra als agents. "Haig de denunciar que els jutges i fiscals tracten diferents si el fet es tracta en una discussió de trànsit o en una manifestació", ha lamentat Salellas.

La pista poliesportiva de Sant Daniel a Girona ha reunit prop de 200 persones en un vermut que ha volgut recollir fons per la caixa de solidaritat. El lloc escollit ha estat al barri d'un dels detinguts el passat divendres 18 d'octubre en el marc dels aldarulls que hi van haver a Girona en les protestes per la sentència de l'1-O. El seu advocat, Benet Salellas, ha deixat clar que el jove "no estava participant" de les manifestacions però que també seria "molt greu" que se l'hagués detingut per fer-ho.

A més, Salellas explica que la Policia Nacional va detenir el jove per llançar-los una pedra quan tornava a casa seva. Per això, el fiscal l'acusa d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Un delicte que el lletrat assegura que sempre es resol amb la llibertat sense mesures cautelars, però que en aquest cas ha portat al jove a presó.

De fet, Benet Salellas denuncia que el mateix dia als Jutjats de Girona passaven a disposició altres detinguts relacionats amb delictes contra la seguretat del trànsit i que s'havien enfrontat amb els policies. Segons l'advocat aquests sortien sense càrrecs, i en canvi els acusats pel mateix fet però dins del marc de les protestes el fiscal demanava presó i la jutgessa l'acordava.

"Aquí hi havia un doble criteri molt clar i hem de denunciar un biaix que ve determinat pel context polític. Els jutges i fiscals tracten diferent a les persones si el mateix fet es produeix en una discussió de trànsit o en una manifestació. És

insostenible", sosté Salellas.



No hi ha risc de fugida

El lletrat també ha deixat clar que la justificació del risc de fugida és "inexistent" en el cas del seu client. "És un noi que viu al barri, treballa aquí i té feina i la família. On volen que vagi aquest noi?", es pregunta Salellas.

Finalment, l'advocat espera que l'Audiència de Girona "no s'hagi deixat arrossegar per aquest clima d'inestabilitat jurídica". I és que en les properes setmanes, aquests òrgans hauran de decidir si deixen o no en llibertat els empresonats i estimen així els recursos de les defenses. "El sistema territorial s'està contaminant de l'excepcionalitat de la Sentencia de l'1-O. Serà un bon test de qualitat del nostre sistema judicial", ha conclòs.