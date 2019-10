El 2019 ja han cremat més hectàrees forestals que tot el 2017 a Girona

Els incendis forestals han cremat 21,71 hectàrees a les comarques gironines entre el mes de gener i el 13 d'octubre d'aquest any. Això significa que ja s'ha superat el total de superfície destrossada per les flames durant tot el 2017, quan els focs van afectar 20,25 hectàrees. Aquell va ser l'any que va registrar la menor xifra de l'última dècada. Si es comparen les dades d'enguany amb les de l'any passat, ja han cremat un 60% del total. El 2018 els incendis van afectar 36,44 hectàrees de boscos de la província amb un total de 46 incendis.

Per tant, si la cosa no canvia, de moment es pot dir que els boscos gironins es troben en una bona situació, almenys pel que fa als incendis, ja que altres anys havien patit focs en èpoques menys freqüents, com per exemple a inicis d'any o a la primavera.

L'estiu d'aquest 2019 feia témer el pitjor, perquè hi ha va haver diversos dies en què sobretot la zona més nord de l'Empordà va estar en situació de molt alt risc d'incendi. Des de la Generalitat fins i tot es va obligar a tancar els accessos a massissos com el cap de Creus o la zona de les Gavarres. La vigilància, la prevenció i segurament també la prudència de la gent han evitat mals majors aquest estiu.

Fins al 13 d'octubre s'han detectat 101 incendis forestals que han afectat 21,71 hectàrees forestals a les comarques gironines. D'aquestes hectàrees, un total de 11,47 han patit la conseqüència dels focs durant el període de campanya forestal, és a dir, entre el 15 de juny i el 15 de de setembre. Per tant, més de la meitat de l'afectació s'ha donat en època estiuenca. El Baix Empordà i l'Alt Empordà són les comarques on s'han calcinat més hectàrees, amb 5,04 i 2,9, respectivament.



Vilopriu, al centre de les mirades

Al Baix Empordà és on s'ha centrat el focus mediàtic, ja que a finals de juliol es va detenir de nou un piròman per focs a Vilopriu. Els Mossos el van acusar de quatre incendis que s'havien originat a la mateixa zona els dies 18 de juny i 5, 6 i 26 de juliol. Els incendis van tenir lloc a Garrigoles, Colomers, Vilopriu i Camallera, i en tots els casos es van iniciar al marge d'una carretera. L'arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Es dona el cas que aquest home ja havia estat arrestat el 2012. És un veí de Sant Jordi Desvalls de 71 anys a qui el jutjat va deixar en llibertat el 2013 perquè se li va arxivar la causa en considerar que no hi havia indicis que acreditessin que provoqués els focs. D'altra banda, aquest estiu hi va haver més incendis de petita envergadura en aquesta zona de Vilopriu, però de moment no se n'hauria enxampat l'autor.

Al Baix Empordà, durant la campanya forestal, va haver-hi 21 incendis i en tot el que portem (fins a 13 d'octubre) ja se n'han produït 25 que han afectat 7,16 hectàrees. S'ha convertit en la zona de la província amb més afectació.

De fet, abans de la campanya forestal ja hi va haver un ensurt al Parc Natural del Montgrí. El 13 de maig es va declarar un incendi de vegetació a la zona del castell del Montgrí, al vessant sud del massís, al terme de Torroella de Montgrí. Les flames van destrossar una superfície d'1,42 hectàrees d'un paratge amb alt valor paisatgístic.

Si s'analitza el punt de la demarcació amb més incendis entre el gener i el 13 d'octubre, l'Alt Empordà és la zona amb més focs (30), que han afectat 4,91 hectàrees. El punt de la demarcació amb menys incendis, en canvi, és la comarca del Pla de l'Estany, on tot i haver-hi hagut sis ensurts, s'han vist destrossades fins a 0,29 hectàrees.



L'any 2012, nefast

Si es mira la sèrie, entre l'any 2008 i el 2019 s'ha de destacar que el pitjor any a Girona va ser el 2012. Va ser l'any dels grans incendis a l'Empordà, que tothom té a la memòria per la ràpida expansió de les flames i la gran quantitat de terreny cremat. Els dos focs van tenir lloc el 22 de juliol de 2012 i van començar a la Jonquera i Portbou. La força de les flames va afectar 13.000 hectàrees, de les quals unes 8.000 eren forestals.

Aquest estiu, Greenpeace va fer una anàlisi dels deu incendis forestals més devastadors des que va començar el segle XXI a Espanya i situa el de l'estiu del 2012 a la Jonquera en aquesta llista. Aquest foc, que es va iniciar el 22 de juliol, se situa en el número 10 dels focs més virulents de tot Espanya i cal recordar que va destrossar moltes hectàrees. En concret, va ser provocat per unes burilles de tabac i va destrossar molts boscos, va causar desallotjaments massius i la mort de dues persones. L'Alt Empordà, de fet, és la comarca catalana amb més terreny cremat en 30 anys. Entre el 1986 i el 2016 hi han cremat 44.834 hectàrees. La converteix, a més, en la primera de Catalunya amb més superfície cremada i la segona en focs.