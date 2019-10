Llibertat provisional per al conductor begut que ha matat un noi a Aiguaviva

El jutjat de guàrdia de Girona ha decretat llibertat provisional amb mesures cautelars per al conductor del cotxe en què va morir un noi a Aiguaviva. Entre elles, la retirada del passaport, la prohibició de conduir durant sis mesos (prorrogables si no hagués finalitzat la instrucció) i la obligació de comparèixer cada quinze dies al jutjat.

La causa esta oberta per homicidi imprudent i per conducció sota els efectes de l'alcohol. Els fets van passar la matinada de diumenge a la GIV-5332, en zona urbana. El conductor va perdre sortir de la via i va bolcar. Com a conseqüència del xoc, va morir el passatger del davant, veí de Girona i de 25 anys. Els Mossos el van detenir després de donar positiu al control d'alcoholèmia.