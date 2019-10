Més d'un centenar de persones «s'autoinculpen» als jutjats de Girona pels fets del 20-S de 2017

Més d'un centenar de persones s'han personat als jutjats de Girona per «autoinculpar-se» per sedició per la manifestació del 20 setembre de 2017 a Barcelona i per participar en el referèndum de l'1 d'octubre del mateix any.

Es tracta d'una acció convocada per Òmnium cultural.

Totes aquestes persones presentaran una instància al jutjat de guàrdia on "s'autoinculpen" pels fets del 20-S i de l'1-O.

Entre les personalitats que "s'autoinculpen" hi ha l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, l'eurodiputat Josep Maria Terricabras o el director teatral i actor Martí Peraferrer.

L'acte vol donar suport als condemnats per la sentència del procés.