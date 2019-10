El Pla de l'Estany celebra un debat sobre l'abús sexual

La Comissió de seguiment del protocol d'actuació en casos de violències del Pla de l'Estany va organitzar divendres passat una jornada de treball sobre l'abús i les violències sexuals a la qual van assistir unes 67 persones.

La jornada tenia com a objectiu dotar d'eines i disposar d'una formació bàsica als professionals que intervenen en l'atenció de persones que poden haver estat víctimes d'aquest tipus de violències. La Comissió estava formada per diferents professionals dels àmbits implicats en l'aplicació del protocol, com treballadors de Benestar Social i Joventut del Pla de l'Estany, professionals de la salut i ensenyament i cossos policials.

La trobada va tenir especial interès a unificar els criteris d'actuació per part dels professionals, tant de l'atenció a les persones com de la pròpia necessitat de tenir cura d'un mateix com a professional.