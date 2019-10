Cau una banda de traficants que portava la cocaïna entremig de cafè de Colòmbia

Cops contra el tràfic de drogues a les comarques de Girona. En un operatiu entre la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han aconseguit escapçar una banda que es dedicava a elaborar i distribuir cocaïna procedent de Colòmbia i que tenia el seu laboratori a Tordera. Els seus integrants vivien a Lloret, Blanes i Palamós. En l'operació s'han detingut tres persones. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha comissat en tres dies 155 quilos d'haixix a la Jonquera i sis quilos de marihuana a l'aeroport de Girona i ha detingut dues persones.

Quant a la banda de traficants, cal destacar que la cocaïna base que utilitzava el grup criminal arribava des de Colòmbia amagada entre els grans de cafè. També des d'aquest país enviaven especialistes químics per treballar en la manipulació de la droga. Arran de l'operació policial desplegada entre la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària s'han detingut deu persones, a les quals s'acusa de ser presumptes autores dels delictes de pertinència a organització criminal i tràfic de drogues.

Aquesta operació policial es va desenvolupar a la Selva Marítima i el Baix Empordà i va començar el juliol passat, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement de la possible existència d'una organització criminal que es dedicava al tràfic de droga a diverses localitats de Barcelona i Girona. Aquesta, segons les indagacions, estava estructurada i jerarquitzada i portava la droga cap a Espanya des de Colòmbia. En concret, l'enviaven en paquets de cafè i entre els grans s'hi ocultava la pasta base de cocaïna.

Quan els paquets arribaven a Espanya, la base de cocaïna era processada i adulterada en un laboratori a Tordera.

El 4 d'octubre passat, la policia va fer els escorcolls en domicilis de Palamós, Blanes, Lloret de Mar i Tordera. Com a conseqüència es van detenir deu persones de nacionalitas espanyola, colombiana, boliviana i dominicana per la presumpta comissió de delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Els agents van poder comissar 2,5 quilos de cocaïna, 200 litres de productes químics utilitzats per al procés de fabricació de droga i quatre vehicles.



Cops a la frontera i a l'aeroport

La Guàrdia Civil també ha comissat en tres dies 155 quilos d'haixix i sis de marihuana, en dues actuacions a la Jonquera i a l'aeroport de Girona. La més recent és la que ha permès comissar un botí més elevat, els 155 quilos d'haixix que al mercat negre podrien vendre's per uns 270.000 euros. El comís d'haixix és fruit d'una actuació dels agents de la Jonquera, que el dia 25, pels volts de tres quarts de quatre de la matinada, van intentar fer aturar una furgoneta amb matrícula francesa amb dues persones a dins. Circulava per l'N-II en sentit França, però quan va arribar a l'altura dels agents va accelerar bruscament i va fugir al barri dels Límits.

Poc després van localitzar la furgoneta aparcada en un carrer del barri sense cap ocupant. A dins van descobrir-hi 155 quilos d'haixix. A més d'aquesta substància, els agents van trobar un joc de plaques de matrícula francesa. De moment no hi ha arrestats i s'investiga l'origen de les matrícules confiscades.

Les altres dues actuacions de la Guàrdia Civil que han permès comissar marihuana han tingut lloc a l'aeroport de Girona. Aquí, a més, han realitzat dues detencions. Es tracta d'una polonesa i un senegalès que duien droga a l'equipatge.