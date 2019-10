Educació vol convocar 7.668 places entre desembre i gener

El Departament d'Educació de la Generalitat vol cobrir 7.668 places docents en unes oposicions que, d'acord amb les seves previsions, es convocaran entre els mesos de desembre i gener. D'aquestes vacants, 5.648 s'emmarquen en un pla de cinc anys que la Conselleria va anunciar el 2018, i que permetrà estabilitzar i consolidar llocs de feina de professors que s'incorporaran al cos de funcionaris. Les 2.202 restants serviran per cobrir jubilacions i defuncions, corresponents a la taxa de reposició de 2018.

Educació va informar del seu propòsit als sindicats docents que van participar en la mesa sectorial celebrada la setmana passada, el 23 d'octubre. L'anunci va ser ben rebut pels representants del professorat, tot i que van demanar que el procés selectiu es fes en les millors condicions, pensant en les queixes que han generat les oposicions d'enguany. En relació a aquestes, el Departament també va dir als sindicats que la resolució amb els professionals seleccionats es publicarà al llarg de novembre.

Després de conèixer la nova oferta de places públiques, CCOO explica al seu web que completa la quantitat pactada amb Educació i que, en les properes meses sectorials, «es concretarà quina serà la convocatòria real» per a 2019 «i es parlarà de la distribució de les places restants en els anys acordats». A més, el sindicat ha fet dues peticions al Departament: que la propera convocatòria sumi les places que ara han quedat desertes –més del 10% de les 5.005 vacants ofertes– i que, en paral·lel a les oposicions, s'aprovi un pacte d'estabilitat per al personal interí amb més de tres anys treballats.

Per la seva banda, Ustec·STEs defensa «un sistema de concurs que garanteixi que el personal interí que està ocupant una vacant pugui superar-les», i considera «absolutament necessari» garantir la continuïtat dels interins que no passin la fase d'oposició per evitar que «aquestes convocatòries massives no es converteixin en un ERO pel personal que actualment treballa».



Planificació fins al 2023

El Departament d'Educació va fer públic el febrer de 2018 que entre aquest any i el 2023 convocaria 15.658 places d'oposicions per accedir a la funció docent a Catalunya. La seva planificació preveia convocar 5.005 vacants enguany, 3.054 el 2019 , 2.905 l'any següent, 2.373 el 2021 i 2.321 més el 2022, de manera que el 2.023 s'hagin incorporat 15.658 docents a la funció pública.