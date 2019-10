Reacció social contra la pujada de les taxes i els impostos a Olot

Un dia abans del ple d'aprovació de les ordenances fiscals i dels pressupostos d'Olot, ha començat una reacció popular a les puges de l'IBI, un 14%, de les escombraries, un 14,7% i de l'impost d'Activitats Econòmiques en un 12% de mitjana.

Ahir al matí , una botiguera del Nucli Antic, Carme Guardiola, va començar a fer córrer que recollia firmes per acompanyar una al·legació contra la pujada de les taxes i dels impostos. «Vaig llegir que s'acostava una puja d'impostos d'aquest nivell i em va semblar que era massa i la gent va començar a comentar-ho al Faceboock. Jo tambe vaig dir la meva i allà va començar la idea de fer alguna acció», va explicar.

L'acció va ser fer fulles i posar-les al taulell perquè la gent pogués signar. Aviat, el taulell es va convertir en un moble petit per satisfer les ganes de signar de la gent. «És aquí on es pot signar contra la pujada d'imposto?s», va demanar una dona que va treure el cap per la porta ahir a la tarda. Darrere d'ella venia molta més gent.

Guardiola posava els fulls de les signatures damunt dels expositors i la gent signava dretat i com podia. Ningú posava inconvenients perquè li fessin fotografies. «Ja pots fotografiar el que vulguis», deien. D'altres perguntaven: «Tenim temps de signar?». En unes hores, havien signat més de 400 persones només a la seva botiga

Segons va explicar, van entrar botiguers per demanar-li fulles per endur-se-les a les seves botigues perquè la gent pugui signar. Guardiola va apuntar que la seva reacció contra la puja ha estat espontània i va expressar la seva confiança en el fet que tots els grups de l'oposició li facin costat.

De moment, Olot en Comú, un grup sense representació a l'Ajuntament, s'ha posat de manera oberta al costat de Guardiola. Ahir, el seu portaveu, Xavier Garcia, va anunciar que han posat la iniciativa de Carme Guardiola a la plataforma Change.org. Garcia va lloar la reacció de la botiguera i va demanar que la gent es mobilitzi contra la pujada d'impostos. Va explicar que per a avui a les 18 hores han convocat una manifestació a l'Ajuntament. A la mateixa hora, començarà el ple de l'aprovació dels pressupostos.

De moment tots els grups amb representació a l'Ajuntament s'han posicionat contra la pujada d'impostos a les tertúlies radiofòniques i a les xarces socials. Això no obstant, només el PSC ha fet públic de manera oficial el seu posici0nament.

El divendres, dia 25 d'octubre, els socialistes van publicar una proposta alternativa a la pujada dels impostos i de les taxes. La proposta del PSC passa per reduir un 10% algunes de les partides municipals, com les de promoció econòmica, les de cultura, les protocol·làries, les ajudes i subvencions (exceptuant les esportives i les socials), la Festa Major i les fires, entre d'altres.

L'equip de govern de JuntsxCat amb majoria absoluta, el dijous, dia 24 d'octubre, va fer pública la pujada de les taxes i dels impostos que s'aprovarà avui. L'alcalde, Josep Berga (JuntsxCat), va justificar l'augment pel fet de no voler dependre dels ajuts de les administracions superiors i després trobar-se amb el fet de no poder afrontar serveis d'escoles i llars d'infants. Berga va posar d'exemple que la Generalitat, entre d'altres, ha tret la convocatòria d'ajuts per a festivals i esdeveniments musicals.