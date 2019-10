Suspès el ple d'Olot per les queixes dels veïns

Ple agitat a l'Ajuntament d'olot que finalment s'ha suspès per les queixes dels veïns que no accepten l'encariment de les taxes que prepara el govern de la ciutat. L'Ajuntament d'Olot ha presentat el pressupost per al 2020 que portava al ple d'avui. L'Ajutnament en un primer moment i després de suspendre el ple durant uns minuts havia decidit no presentar els pressupostos pel fort rebuig veïnal. Tot i la iniciativa, els membres del govern han decidit suspendre la sessió.

L'equip de govern (JxCat) té majoria absoluta i per tant no necessitarà suports de l'oposició. S'ha elaborat un pressupost consolidat de 39.270.328 euros, un 12,4% més que el d'enguany, dels quals 5,1 milions són inversions. Destaca la creació d'un Pla de renovació de barris dotat amb uns 2 milions . Es vol "mantenir" els serveis municipals sense crear-ne de nous i "no dependre" dels ajuts de la Generalitat per poder estar al marge de la incertesa política. Per garantir els ingressos, les ordenances per al 2020 inclouen un augment del 14% l'IBI i la taxa d'escombraries i es crea una tarifa plana per pagar els tributs en nou mesos. Aquest fort augment ha generat un fort rebuig entre els veïns que s'ha deixat veure avui al plenari.