CCOO i UGT auguren un «accident greu» si continuen els sabotatges al tren

CCOO i UGT de Catalunya han demanat actuar a la Generalitat i al Govern per evitar la trentena de «sabotatges» que s'estan produint a les vies ferroviàries arran de les protestes per la sentència de l'1-O. «Demanem que la Generalitat i el Ministeri de Foment denunciïn aquests fets i engeguin totes les actuacions necessàries per evitar-los», han defensat tots dos sindicats en un comunicat aquest dimarts.

«Per sobre de tot, s'ha de garantir la seguretat de les persones. Una societat avançada ha de defensar la mobilitat segura i el dret al treball», han afegit. Han insistit que aquests sabotatges posen en greu perill la vida dels treballadors ferroviaris i dels usuaris: «S'estan donant les condicions per a un accident greu que tots lamentarem».



Crida a la reflexió

Han fet una «crida a la reflexió i al sentit comú perquè els autors d'aquestes accions desisteixin de la seva actitud temerària», perquè han indicat que les condicions de la circulació ferroviària no són iguals a les d'altres mitjans de transport.

Han explicat que el temps de reacció segura davant obstacles en la via i la seva zona d'influència és «molt reduït», pels traçats, les arbredes i el pes elevat dels trens, que necessiten molt espai per frenar.

Han recordat que Rodalies de Catalunya pateix de manera ordinària «massa incidències viàries i no presten el servei que els catalans es mereixen», pel que és necessari, segons el seu parer, augment d'inversions i un augment de plantilla.

«La seguretat ferroviària, l'eficiència i la sostenibilitat del transport ferroviari és un benefici per als seus usuaris, treballadors, el conjunt de la societat i el medi ambient. Es mereix una millor atenció i respecte per part de tothom», han finalitzat.

Des de la publicació de la sentència del procés s'han produit una trentena de sabotatges a les línies ferroviàries catalanes, deu d'ells a les comarques de Girona, tant a la via convencional com a la del Tren d'Alta Velocitat.