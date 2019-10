Més de cinc denúncies al dia per maltractaments a dones a Girona

La xacra de la violència masclista sembla no tenir aturador a les comarques gironines i es visibilitza -una part- en forma de denúncies per part de les víctimes o del seu entorn. Les demandes que recullen els Mossos d'Esquadra no paren de créixer i el tercer trimestre n'han recollides 474 a tota la regió policial de Girona. Es tracta d'un 15,33% més que el trimestre anterior (411).

Els indicadors que fan públics el Departament d'Interior i l'Institut Català de les Dones mostren que tots els referents a la violència masclista en l'àmbit de la parella segueixen a l'alça. El nombre de víctimes va en consonància amb el de denúncies, ja que s'eleven en un 15,5% en tres mesos, arribant a les 462.

Un tema preocupant és l'increment dels trencaments de condemna. Aquest és del 75,6% i es passa de 41 entre abril i juny, als 72 d'aquest tercer trimestre. Aquí hi ha casos de maltractadors que se salten les decisions judicials, és a dir, les mesures de protecció que es donen a les víctimes de violència masclista per evitar el contacte amb el seu maltractador, com poden ser la prohibició de comunicació o la d'apropar-se a la dona, entre d'altres.

Els detinguts majors d'edat són el segon indicador que ha patit una pujada més alta aquest tercer trimestre. S'han arrestat 214 homes com a presumptes autors d'algun delicte relacionat amb la violència masclista. El principal delicte pel qual s'arresten aquests tipus de delinqüents és el del maltractament físic però n'hi pot haver d'altres, com per exemple l'intent d'homicidi.

Aquest trimestre no hi ha hagut cap crim relacionat amb la violència de gènere. L'última tragèdia va passar a Olot, a l'abril, quan Irene López, de 44 anys, va morir assassinada a trets per la seva parella. Ella era treballadora social i ell, agent de la Policia Nacional. La víctima va rebre set trets, que l'assassí li va etzibar amb la seva arma reglamentària. Després de cometre el crim, el policia va intentar suïcidar-se d'un tret, però va fallar.



Un 25% més de víctimes a la llar

La violència en l'àmbit familiar també és una altra vessant de la violència masclista. Aquesta és la que perpetren homes de la família cap a la dona però no en són la parella ni l'exparella. Les denúncies també s'han incrementat en l'àmbit familiar, en concret, el 18,4% respecte al trimestre anterior. S'ha arribat a les 77 demandes. Quant a detencions, s'han arrestat 21 majors d'edat i dos menors. Els arrestos també pateixen un increment però és menor, de prop del 8%.

Aquest tipus de violència sovint el practiquen fills cap a les mares i moltes vegades se silencien. La policia i diversos sectors administratius insten les dones maltractades per familiars que ho denunciïn.

En tres mesos, les Unitats d'Atenció a les Víctimes han atès 88 víctimes a Girona, un 25% més que d'abril a juny (72). Els trencaments de condemna també han pujat, un 28,5% a la Regió Policial de Girona. Això suposa haver arribat a nou casos.