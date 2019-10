Quim Salvi: "Com a rector de la UdG, no tinc eines per garantir tots els drets"

El rector de la UdG, Quim Salvi, ha assegurat avui que "tots volem garantir el dret a l'educació i el dret de l'estudiant a ser avaluat, però si trobem estudiants que bloquegen els accessos (a les facultats), com a rector no tinc eines per garantir tots els drets". Davant d'aquesta situació ha apel·lat al diàleg per solucionar "la confrontació de drets".

Ho ha dit avui en una entrevista al programa 'Els Matins' de TV3, on ha comentat que en la situació actual de mobilització, no només s'han produit problemes per accedir a les facultats perquè grups d'estudiants ho ham impedit, sinó que també hi ha hagut problemes amb el transport públic.

Salvi ha explicat l'acord aprovat pel claustre extraordinari de la Universitat de Girona (UdG) segons el qual s'implantarà un sistema d'avaluació alternatiu perquè els alumnes puguin anar a les mobilitzacions. Segons l'acord, que aquest dijous aprovarà el consell de govern de la UdG, els alumnes que ho sol·licitin podran anar a un examen final com a sistema avaluatiu al marge del que ja hi hagués establert (avaluació continuada, pràctiques obligatories, etc.) per cada assignatura.

En aquest vídeo podeu escoltar la intervenció de Quim Salvi a partir del minut 10:30