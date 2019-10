Veïns indignats pels impostos obliguen a suspendre el ple d'Olot

Una protesta ciutadana mobilitzada en 48 hores va obligar a suspendre el ple de les ordenances fiscals i els pressupostos. Ara, segons va exposar l'alcalde, Josep Berga (JuntsxCat), l'equip de govern presentarà una altra proposta d'ordenances fiscals i de pressupostos per poder-la aprovar abans de l'1 de gener.

«Retirem aquesta proposta i jo crec que ara ens toca revisar el pressupost i la proposta d'ordenances fiscals que teníem amb el propòsit de baixar-la», va plantejar l'alcalde quan acabava de suspendre el ple.

Berga va reconèixer que les ordenances suposaven un increment important de l'IBI però va exposar que el motiu de la puja ve de l'obligació dels ajuntaments de pujar un 3,3% la massa salarial dels treballadors públics. Va explicar que l'augment de salaris suposa un increment d'un milió d'euros del pressupost d'Olot.

El portaveu del PSC, Josep Guix, va recordar que havia avisat del fet que, segons ell, no és el moment de fer una puja tan forta dels impostos. Anna Barnadas (ERC) va explicar que a la junta de portaveus ja havia mostrat el desacord amb la puja. «Això és el que passa quan intentes fer estructures com l'espai Cràter, que s'emporten molta part del pressupost», va considerar. Lluís Riera, de la CUP, va definir que la suspensió del ple és una mostra del poder «d'apoderament de la gent». Riera va lamentar no haver pogut dirigir-se al públic del ple i va animar la gent a continuar mobilitzada.

L'origen de la protesta està en la indignació que va suposar la notícia de l'avanç de les ordenances fiscals amb puges del 14% de l'IBI, del 14,7% de les escombraries i d'un 12% de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

La indignació es va escampar a les xarxes socials de tal manera que va animar Carme Guardiola, una botiguera del carrer Antoni Llopis, a iniciar una recollida de firmes, a la qual es van afegir d'altres botiguers. Ahir al vespre, n'havia recollides dues mil. La recollida de firmes va anar seguida de la convocatòria de manifestació d'ahir.

Poc abans del ple, grups de manifestants voltaven l'alcalde a la porta de l'ajuntament i li explicaven el que representava la puja d'impostos per a les seves economies castigades per la crisi econòmica i la duresa de la vida actual. L'alcalde els deia que ell no cobrava tant com deien i els emplaçava a mostrar-los la nòmina. Va arribar un moment en què unes tres-centes persones eren davant de l'Ajuntament. A les sis de la tarda, l'alcalde va entrar per començar el ple i bona part de la gent el va seguir.



Dins del ple

El ple va començar amb tensió. Van aprovar l'ordre del dia, el despatx oficial i van anar pels punts de l'ordre del dia. Van començar amb una explicació de les al·legacions a l'espai Cràter per part del regidor d'Urbanisme, Jordi Güell. La tecnicitat de l'explicació va enfadar més la gent que omplia la sala. La gent va exigir anar de dret a les ordenances fiscals. Cridaven: «No pagarem!». L'alcalde va accedir a canviar l'ordre dels punts i va deixar parlar Carme Guardiola. La botiguera va expressar el que suposava la pujada en un temps de conflicte polític que ha afectat el consum. «Quan carregueu els impostos, em buidareu de tot el que tinc», va plantejar. D'altres dones presents van exposar el que els suposa l'increment en les seves vides. La gent es va enfadar encara més. Apagaven els llums, demanaven dimissions i, sobretot, repetien que no pagarien. L'alcalde va decidir interrompre el ple i deixar les ordenanances i el pressupost per a un altre dia. Com que els crits no paraven, el va haver de suspendre.