VÍDEO | Els Bombers fan balanç de la llevantada

L'Empordà va ser la zona més afectada per les pluges, que en municipis com Torroella de Montgrí, Figueres, l'Escala, Palamós o Palafrugell van ser de caràcter tor­rencial i van provocar inundacions de baixos i desperfectes a la via. En menys de mitja hora es van arribar a acumular més de 20 mm, i segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els registres més elevats van produir-se a Torroella de Montgrí (99,7 mm), Torroella de Fluvià (97,5 mm) i Sant Pere Pescador (73,5 mm). Així i tot, els registres més elevats es van assolir a Tarragona, on a llocs com Ulldemolins (156) , Vinyols i els Arcs (145) i al Pantà de Siurana (135) van superar de llarg els 100 mm acumulats durant tota la jornada.