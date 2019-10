Cau a Girona una banda de lladres de dades bancàries que ha defraudat 300.000 €

La Policia Nacional va detectar a principis de mes a la Jonquera l'entrada d'una banda de lladres de dades de targetes bancàries. Gràcies a la investigació prèvia es va desmantellar part d'aquest grup criminal, que ha arribat a cometre un frau de més de 300.000 euros a víctimes de tot Espanya. Per persona, el frau ronda entre els 300 i els 4.000 euros.

En l'operació, el CNP va arrestar tres persones i va desmantellar a València el punt de treball on feien el phishing -robatori de dades bancàries. L'operació policial continua oberta i no es descarta la detenció d'altres membres de l'organització criminal que, a hores d'ara, es troben a França. Els membres de l'organització delictiva es desplaçaven des de França amb l'objectiu de cometre els fets delictius. S'estaven uns dies a València i tornaven per evitar ser detectats.

Les investigacions policials van començar durant el passat mes de juliol, quan es van registrar moltes denúncies de frau bancari en diverses comissaries. Clients d'una entitat bancària van denunciar haver patit phishing i, posteriorment, un ús fraudulent de les seves targetes de crèdit mitjançant l'extracció de diners de caixers automàtics, compra de bitcoins i compres de productes de tot tipus.

Després de la recepció de les denúncies, els funcionaris policials van poder determinar que una organització criminal obtenia les dades de les targetes bancàries dels clients d'aquesta entitat per, posteriorment, enviar-los a moneders virtuals i, mitjançant l'ús d'un telèfon mòbil, podien operar amb elles sense necessitat de tenir-les físicament.

Tot això ho aconseguien mitjançant l'enviament massiu de correus electrònics a potencials clients de l'entitat bancària, l'ús de programari maliciós i l'ocupació de diverses tècniques d'enginyeria social.

L'anàlisi de les denúncies rebudes va determinar que l'operativa bancària fraudulenta només es feia des de les províncies d'Alacant, Barcelona i València, tot i que les víctimes es trobaven en qualsevol punt del país. Les persones investigades residien habitualment a França i es desplaçaven a Espanya per fer les extraccions de diners.

Tres mesos després de l'inici de la investigació, els agents de la Policia Nacional van detectar un dels membres de l'organització a Alacant i, posterioment, dos més. D'aquesta manera, a principis del mes d'octubre van detectar que havien entrat a Espanya per la zona fronterera de la Jonquera en un cotxe amb matrícules franceses i, després, se'ls va arrestar a València, on tenien el seu centre treball. Aquí es van comissar aparells, mòbils, entre d'altres.