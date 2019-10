El CDR fa «còmplices» de la «repressió de l'Estat» ERC i JxCat

Nova protesta del CDR a Girona contra les actuacions policials dels darrers dies. Unes 300 persones, segons fonts municipals, van concentrar-se ahir al vespre davant la Delegació del Govern català, on van tornar a demanar la dimissió o el cessament del conseller d'Interior, Miquel Buch, i posteriorment a davant de la Subdelegació, on van llançar bosses de deixalles per convertir-la «en un abocador». Entremig, dures crítiques també a ERC i JxCat, a qui fan «còmplices» de la «repressió de l'Estat», i contra l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, pel fet que hagi suspès les barraques «criminalitzant el jovent i les classes populars» i hagi beneficiat així les empreses privades.

La convocatòria era a les set de la tarda davant l'edifici de la Generalitat, però li va costar arrencar. Des del CDR s'havia demanat que portessin pintura i deixalles, però entre la gent que s'acostava tímidament -enmig d'una nodrida representació de periodistes- només es veien un parell de bosses d'escombraries. A dos quarts de vuit del vespre, els organitzadors van enganxar un cartell gegant als vidres de la delegació on es podia llegir «No toqueu el nostre jovent. Buch dimissió», i van llegir un manifest contra l'«Estat ocupa» i molt especialment contra les actuacions policials de les últimes setmanes.

Per aquest motiu, van demanar «l'expulsió» de Catalunya de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i també van carregar durament contra els agents dels Mossos d'Esquadra, a qui van acusar de ser una «policia botiflera». Per això, van exigir -entre aplaudiments dels presents- la dimissió o cessament de Buch i van denunciar que, des del Govern català, ERC i JxCat estan «criminalitzant l'autodefensa legítima».

També van criticar que l'actual Govern de la Generalitat està «buit de sobirania» i només es dedica a «la gestió d'engrunes». Per això, van demanar tant a JxCat com a ERC que, si no compleixen «el mandat de l'1 d'octubre, se'n vagin», ja que serà «el poble» qui faci complir aquest mandat.



Crítiques a Madrenas

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (JxCat), també va ser objecte de crítiques. Els assistents van considerar que, a la ciutat de Girona, «la criminalització dels moviments d'autodefensa ha estat encapçalada per l'alcaldessa», i van lamentar que l'anul·lació de les barraques només hagi servit per castigar «el jovent i les classes populars», mentre que en canvi les empreses privades n'hagin sortit beneficiades.

En acabar el parlament, la concentració es va dirigir cap a davant de la Subdelegació del Govern, a la recentment reasfaltada Gran Via Jaume I, entre crits de «la Subdelegació és un abocador», «fora les forces d'ocupació», «prou repressió, Buch dimissió» i «1 d'octubre, ni oblit ni perdó». Un cop arribats a l'edifici, que com ja és habitual estava custodiat per Mossos d'Esquadra -tot i que amb moltes menys dotacions que altres dies-, van llançar-hi diverses bosses d'escombraries.

Els organitzadors van advertir que ara «no és el moment de desmobilitzar-se», sinó que caldrà continuar protestant «fins que s'arribi a la victòria». I de fet, per a avui a les vuit del vespre tenen convocada una «castanyada popular» davant de la Subdelegació del Govern.