El centre de Girona registra el cinquè octubre més càlid des de 1884

La temperatura de Girona acaba de batre un rècord centenari, ja que, segons els registres del meteoròleg Gerard Taulé, el centre de la ciutat ha viscut el cinquè octubre més càlid des de 1884, amb una mitjana de 19,3 graus. Les quatre vegades que els termòmetres van superar aquesta marca van ser el 2015, amb una temperatura mitjana de 20,1 graus; el 2006, amb 19,6; el 2001 van ser 19,5, i el 2011, 19,4.

El meteoròleg també ha destacat la calor de l'octubre a la zona de Sant Daniel; en aquest cas, el segon més calorós des del 2002, amb una temperatura de 17,9 graus de mitjana. Entre aquest any i el 2019, Taulé indica que el valor mitjà d'aquest mes és de 15,8 graus i recorda que el més càlid va ser el de 2015, amb un registre mitjà de 18,3.

A Salt, el mes passat també es van donar temperatures elevades per l'època de l'any, amb una mitjana de 18,9 graus; el que representa 1,4 més que l'última dècada i una puja de 3,1 graus respecte del segle XX. Al sector de les Deveses, el meteoròleg ha donat compte d'una mitjana de 17,2 graus, 2,2 per sobre dels de 2003 a 2019.

A Sarrià de Ter, la temperatura mitjana de l'octubre va ser de 19 graus, 1,9 més que la mitjana entre 1992 i 2013.



Temperatures mínimes

Pel que fa a les mínimes absolutes, Gerard Taulé situa en 7,8 graus la dels centres de Salt i Sarrià de Ter i en 5 la de les deveses de Salt. Ahir, el valor màxim de Salt i Sarrià va ser de 20,9 graus i el mínim, de 13,6. Les temperatures mínimes dels últims cinc dies van situar-se uns 4 graus per sobre de la mitjana climàtica del segle passat i 2,5 pel que fa a l'actual.

En relació amb les pluges, a l'octubre van caure 110,8 litres per metre quadrat a l'àrea de Sant Daniel (Girona), un paràmetre proper a la normalitat i que manté el 2019 com un any sec. El 2018 va ser el més plugós, amb 1.128,6 litres per metre quadrat. A Salt, el mes passat hi van caure 109,1 litres per metre quadrat, gairebé tota la pluja en un sol dia.