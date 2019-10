Girona xifra en 110.000 € el cost dels desperfectes pels disturbis

Els incidents violents que va viure la ciutat de Girona fa dues setmanes costaran 110.000 euros. L'Ajuntament ha calculat que reposar els més de 40 contenidors cremats suposarà una inversió de 55.000 euros i asfaltar els trams malmesos per la cera i els incendis de les barricades, uns 55.000 euros més. A aquestes xifres s'hi hauran de sumar els danys en mobiliari urbà (senyals, tanques i espais publicitaris, entre d'altres) que el consistori encara no ha quantificat.

La bona notícia és que des d'ahir a la tarda els vehicles ja poden circular per la Gran Via de Jaume I, després d'estar quinze dies tallada. El pas per la via es va barrar el 15 d'octubre arran de la concentració convocada per Òmnium Cultural i ANC en rebuig a la sentència condemnatòria del procés.

Els manifestants portaven espelmes, fet que va provocar que la cera s'impregnés a la calçada. Davant d'això, la carretera es va haver de tallar mentre els treballadors de Girona+Neta netejaven la via. Però, no va ser suficient. Dies posteriors, el consistori va decidir asfaltar Jaume I, després de realitzar unes proves que van determinar que, tot i la neteja intensiva, encara hi havia cera a la carretera i que, per tant, no es garantia la seguretat de la circulació dels vehicles. El perill era que amb la cera les motos podien relliscar i provocar accidents.

Aquest dilluns, les màquines van començar a reparar el tram de Jaume I que va entre la plaça Marquès de Camps i el carrer Miquel Blay, i que passa per davant la Subdelegació del Govern. Inicialment la previsió era que aquesta part de l'avinguda –una de les artèries de la ciutat- es reobrís avui, però es va poder avançar la data. Ahir, a partir de les quatre de la tarda, els vehicles ja podien circular-hi.

Paral·lelament, el dimarts, per la festivitat de Sant Narcís, es van asfaltar altres trams malmesos per la crema de contenidors. Concretament, es van fer reparacions al ferm del passeig de la Devesa, de la rotonda del Rellotge, de l'avinguda de Ramon Folch i de la plaça de Catalunya. Tots aquests treballs van generar llargs episodis de cues que es van sumar a les ja habituals per les Fires de Sant Narcís.