Lliuren 2.460 firmes contra l'augment dels tributs a l'Ajuntament d'Olot

Carme Guardiola va lliurar ahir a les nou del matí a l'Ajuntament d'Olot 2.460 signatures acompanyades d'una instància que demanava unes ordenances fiscals i uns pressupostos més ajustats a la realitat de la ciutat. Guardiola va explicar ahir a la tarda que la gent continua anant a la botiga a signar i hi ha veïns que li han portat feixos de firmes.

Va plantejar que haurà de presentar un annex de suports al document presentat ahir i va indicar que considera que encara quedarà lluita ciutadana per al pròxim ple. Va demanar a l'equip de govern que si ha de retallar el pressupost, no ho faci als aspectes socials.

De moment, no s'ha publicat la data del pròxim ple, però ha transcendit que ahir al matí hi va haver junta de portaveus dels grups municipals i que van tractar una proposta de JuntsxCat per fer el ple de les ordenances fiscals i els pressupostos el proper dilluns, dia 4 de novembre, a la tarda. En el pròxim ple s'hauran d'aprovar unes ordenances fiscals rebaixades respecte a la proposta que l'equip de govern va presentar en el ple suspès del passat dia 29 d'octubre.

Poc després que Carme Guardiola presentés les signatures, l'oposició, CUP, ERC i PSC, amb el suport d'OeC (sense representació al consistori), va fer un manifest conjunt referent al ple suspès. Tal com va demanar Guardiola en l'exposició que va fer al ple suspès, l'oposició s'ha ajuntat per anar «en contra de la proposta de l'equip de govern de JuntsxCat, que pretén una exagerada pujada d'impostos i taxes».

A més, defineixen «de molt greu» el fet que no poguessin parlar al ple i consegüentment no poder manifestar el seu posicionament davant dels olotins i olotines. També exposen el seu suport al dret de qualsevol iniciativa ciutadana a expressar democràticament el seu desacord amb les polítiques públiques.

Són els darrers moviments ciutadans i polítics provocats per l'alteració ciutadana que va suposar l'avanç dels pressupostos i les ordenances fiscals fets per l'equip de govern de JuntsxCat el dijous, dia 24 d'octubre. L'anunci plantejava un augment del 14% de l'Impost de Béns Immobles i un 14,7% de la taxa d'escombraries i d'un 12,7% de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

L'augment dels tributs va ser molt criticat a les xarxes socials i al carrer. La sacsejada social va provocar que Carme Guardiola publiqués al Facebook: «Si voleu, jo recolliré signatures en contra a partir de demà. És molt probable que no serveixi per res però penso que hem de deixar constància del nostre disgust més enllà de dir-ho a Facebook».

En poc més de 24 hores, Guardiola va recollir les 2.460 signatures presentades ahir a l'Oficina del Ciutadà de l'Ajuntament d'Olot. Paral·lelament a la recollida de signatures va tenir lloc la convocatòria d'una manifestació al ple de l'Ajuntament que havia de suposar l'aprovació de l'augment dels tributs.

La protesta espontània va reunir unes 300 persones repartides en grups a la porta de l'ajuntament. L'alcalde, Josep Berga, va sortir a parlar amb aquests grups i va convidar Carme Guardiola a parlar en el ple. Berga va parlar amb els veïns fins que va haver d'entrar per començar el ple.

El més destacat del ple va ser la intervenció de Carme Guardiola, que va comparar els pressupostos amb la carta d'un nen als Reis Mags d'Orient. «El nen demana i demana coses però els pares no tenen diners», va dir. Va continuar explicant que el poble no té els diners per pagar totes les coses que previsiblament havien de dir els regidors. Abans havia denominat la biblioteca nova i l'espai Cràter. «És un fet consumat, no tenim diners, podríeu passar a cobrar la nòmina perquè nosaltres ni els toquem!», va expressar. Poc després, l'alcalde va tancar el ple i va decidir modificar el pressupost i les ordenances.