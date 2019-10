Els sindicats acusen Ryanair de ser reticent a negociar

Els sindicats van assegurar ahir que Ryanair es mostra «reticent a negociar» en el marc de les converses iniciades entre la companyia i els treballadors per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà la base de Girona. Els sindicats van acusar la companyia de dur a terme «pràctiques fraudulentes» i «traslladar alguns treballadors afectats per l'ERO al marge de la negociació». En concret, USO ha recriminat a l'empresa que imparteixi plans de formació per personal nou i no ofereixi «ni una plaça» als afectats per l'acomiadament col·lectiu. La negociació finalitzarà en quinze dies i encara es desconeix quan seran efectius els acomiadaments. La pròxima reunió es farà el 7 de novembre. La negociació s'emmarca en les converses entre la companya i els treballadors per l'ERO de l'empresa, que contempla l'acomiadament de cent persones a la base de Girona i 423 a tot Espanya. En cas que els sindicats no vegin clars els motius esmentats per la companyia de cara al tancament, faran «ús de les armes legals perquè es compleixi la legislació espanyola», segons va assegurar la delegada sindical d'USO a Girona, Lydia Arasanz.