La C-17 està tallada a Ripoll per esllavissades en un túnel

La carretera C-17 està tallada a Ripoll des de les deu del matí per esllavissades a dins del túnel de Terradelles.



Segons el Servei Català de Trànsit, es fan desviaments per l'N-152a en sentit Puigcerdà.



Aquest succés està generant dos quilòmetres de cua. No hi ha ferits pels fets.



Els serveis de manteniment de carreteres s'està traslladant a lloc.



I a lloc s'hi han traslladat també Mossos, Bombers i SEM.



D'aquesta incidència també n'informa l'ajuntament de Ripoll a través de les xarxes socials