L'espera per l'examen de conduir s'acosta a la normalitat després de 4 anys de conflicte

Anar a fer l'examen pràctic del permís de conduir s'havia convertit en un calvari en els darrers quatre anys per a molts alumnes de les comarques gironines. Havien d'esperar-se molts dies per poder-se examinar a causa del conflicte entre la DGT (Direcció General de Trànsit) i el col·lectiu d'examinadors.

Durant aquest període, hi ha hagut diverses vagues del col·lectiu d'examinadors, fet que havia desembocat en imatges de ràbia per part dels alumnes que havien pujat al centre de la DGT a Montjuïc perquè quan hi arribaven, o bé no hi havia examinador o bé no els tocava a la seva autoescola examinar-se.

Ara això està canviant. El temps d'espera per poder fer aquest examen s'ha escurçat. El gener -segons dades facilitades per les autoescoles- hi havia unes 7.500 persones pendents de fer l'examen de circulació i ara aquesta xifra s'hauria disminuït considerablement.

Si bé no hi ha dades oficials, tal com diu el president de l'associació d'autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, durant els mesos de setembre i octubre s'ha examinat molta gent. Destaca que segurament, segons els seus càlculs, s'han d'haver fet uns 3.000 exàmens en un mes.

El motiu rau en el fet que la DGT a Girona compta amb el doble d'examinadors que fa un any, ja que des del març es van incorporar quatre funcionaris i llavors, també s'han incorporat dues persones més de forma temporal.



Hores extres

Ara mateix hi hauria tretze efectius que examinen del test pràctic i a més, aquí cal sumar-hi que hi ha de mitjana entre cinc i sis examinadors que fan hores extres. Aquesta ampliació de la jornada permet que es facin unes 36 proves més al dia.

El president de les autoescoles gironines, però, matisa aquest positivisme i diu que els dos examinadors que hi ha de forma temporal acabaran el gener i que llavors, caldrà veure si la tendència a la millora es pot estroncar.

Però, tot i això, és positiu i explica que si bé el juliol va ser caòtic perquè se'ls va voler implantar de cop un sistema nou d'assignació d'exàmens, el mes de juliol, les autoescoles van protagonitzar marxes lentes a Barcelona per reclamar que s'aturés aquest sistema i que s'apliqués després de l'estiu.

Aquesta situació es va produir a l'estiu però després d'això, explica Sala, els mesos de setembre i octubre estan essent molt bons i els alumnes es poden anar examinant amb força rapidesa.

Quant als dies d'espera per poder anar a examen pràctic, oscil·len en funció de si l'autoescola té la capacitat de portar l'alumnat a fer la prova, ja que ara n'hi ha que es troben que tenen alumnes amb la teòrica aprovada i potser no tenen prou professors o vehicles per preparar les pràctiques.

Tot i això, subratlla que la mitjana per anar a la prova de circulació és de set dies hàbils. Però en cas de suspendre's la prova per segon cop, l'espera serà molt més llarga.

Fonts sindicals del CSIF destaquen que aquesta situació d'intent de retorn a la normalitat després de tant de temps a les comarques de Girona s'està aconseguint gràcies a la voluntat dels examinadors que, quan van acordar deixar de fer vaga, ja es van comprometre a fer un esforç per escurçar la bossa d'alumnes pendents. I també, destaquen que la DGT ha decidit posar partides per a les hores extres i la convocatòria de places per examinadors.

Cal recordar que el conflicte entre examinadors i DGT ja ve del 2015 i entre el 2017 i 2018 és quan es va enquistar més, amb vagues i exigències per part del col·lectiu. No va ser fins al desembre de l'any 2018 i a última hora davant l'amenaça d'una nova vaga que el Govern va acceptar la seva principal petició: el cobrament d'un complement específic de 250 euros. A partir d'aquí es va aturar la protesta i van suavitzar-se les coses. A més, aquest març es va ampliar també la plantilla.