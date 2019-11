L'incendi d'un tràiler a Viladasens deixa només un carril obert a l'AP-7

L'incendi d'un tràiler a Viladasens provoca problemes a l'AP-7.

Durant la matinada s'ha produït l'accident que ha cremat el semiremolc del camió.

Això ha provocat que només hi hagi un carril obert de l'autopista en sentit Barcelona en aquest punt de la via, el quilòmetre 43, mentre es retira aquest matí el vehicle.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi quan faltaven 20 minuts per les cinc de la matinada, quan hi han arribat han trobat que cremava el camió. Però que la cabina ja estava separada i per tant, el que ha acabat destrossat per les flames ha estat el semiremolc.

A lloc, els efectius d'emergències hi han treballat amb quatre dotacions. Sortosament, el succés s'ha saldat sense ferits.

A banda dels Bombers, a lloc també hi han treballat els Mossos d'Esquadra i el SEM.