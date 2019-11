Olot rectifica i baixa 10 punts l'augment de l'IBI i les escombraries i IBI

L'alcalde d'Olot, Josep Berga (JuntsxCat), va anunciar ahir que el pròxim dilluns presentarà al ple una proposta d'ordenances fiscals rebaixada respecte a la feta pública el dijous, dia 24 d'octubre, i que no va arribar a ser aprovada en el ple del 29 d'octubre perquè el públic el va obligar a suspendre. «Hem d'atendre aquesta compareixença pel fet que no volem arribar al pont de Tots Sants sense que la ciutat ens rebi algun tipus de resposta respecte al que va passar al ple anterior», va exposar.

Va plantejar que la puja de l'IBI serà d'un 4% en comptes del 14% proposat de manera inicial. La rebaixa de l'IBI suposarà una reducció d'ingressos d'1.130.000 euros respecte a la proposta inicial i l'increment de la taxa de residus serà del 4, 77% en comptes del 14,77% presentat en un primer moment.

A la pràctica, el 80% dels propietaris pagaran un rebut de l'IBI amb augments d'entre 4 i 16 euros, mentre que amb la puja que l'equip de govern no ha pogut aplicar, haurien hagut d'afrontar puges d'entre els 7 i els 53 euros.

Va plantejar que els ciutadans notaran la manca de l'1.130.o00 euros de l'IBI en els serveis. Això no obstant, va raonar que els ciutadans que han protestat la puja també haguessin patit un increment que, segons ell, també han desaconsellat els familiars i les amistats dels membres de l'equip de govern.

L'alcalde va explicar que els ingressos de la taxa de recollida es dedicaran exclusivament al manteniment del servei. Va apuntar que la reducció d'ingressos suposarà un alentiment en l'aplicació del Pla de Gestió de Residus de la Garrotxa que comporta la compra de contenidors nous.

Va explicar que amb l'increment de la taxa anul·lat volien reservar diners per a l'aplicació del pla. «Si no ho podem fer el 2020, haurà de ser el 2021 o més enllà», va raonar l'alcalde. A la pràctica vol dir que Olot tardarà a tenir contenidors d'obertura amb targeta i bosses codificades.

L'alcalde va raonar que l'augment del 4% de l'IBI és indispensable perquè l'Ajuntament pugui afrontar l'augment del 3,3% del salari dels treballadors públics. La pujada salarial té l'origen en un acord entre els sindicats i el Govern de l'Estat. L'Estat ha de garantir que es compleixi la pujada salarial a partir de l'1 de gener del 2020. Així, els ajuntaments estan obligats a complir la decisió de l'Estat.

Berga va definir que es tracta d'una pujada salarial molt justa. «Des de l'inici de la crisi, els treballadors públics acumulen una pèrdua de drets que haurem d'assumir totes les administracions», va recordar. Segons ell, tot i la puja del 3,3% els treballadors públics tampoc cobraran el que els correspondria. «Ni molt menys recuperen tot allò que han perdut i estem parlant d'uns augments que algun es produirà a l'estiu i alguns altres es produiran abans de Nadal», va precisar. També va apuntar que l'Ajuntament té molts treballadors i al final la puja obligada per l'Estat acabarà sumant milions d'euros.



Aprovació dilluns

L'alcalde va precisar que l'aprovació del dilluns, dia 4 de novembre, serà inicial, per la qual cosa quedarà obert un període d'al·legacions. Per fer la resposta a les al·legacions, l'Ajuntament necessita un altre ple. Anant bé, Berga va apuntar que l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals pot produir-se entre el 10 i el 19 de desembre. Va preveure que en els dos plens per les ordenances fiscals hi haurà un debat que va qualificar d'important.