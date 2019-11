La UdG ratifica l'avaluació alternativa perquè els estudiants puguin manifestar-se

El Consell de Govern de la Universitat de Girona va ratificar ahir, en una sessió extraordinària, la petició del claustre d'implantar un sistema d'avaluació alternatiu davant les mobilitzacions de les últimes setmanes arran de la sentència de l'1-O. Amb una àmplia majoria de 44 vots a favor, un en contra i una abstenció, l'òrgan executiu va acordar modificar la normativa reguladora.

Ara, les comissions de Govern dels centres hauran de decidir en un màxim d'un mes el nou sistema, tenint en compte les «especificitats» de cada assignatura i la varietat de fórmules que hi ha. D'altra banda, els estudiants de secundària i els universitaris no van acudir a la manifestació de la vaga ni a la concentració al rectorat convocades per al migdia.

Sense sorpreses, doncs, en la reunió extraordinària del Consell de Govern de la UdG per valorar la petició del claustre que fa uns dies va demanar implantar un sistema d'avaluació alternatiu davant les protestes contra la sentència del procés emesa pel Tribunal Suprem.

«S'ha de mantenir el rigor i l'exigència» del procediment avaluatiu i evitar «perjudicis» als estudiants per la situació actual, va afirmar el rector de la universitat, Quim Salvi, que va afegir que la prioritat ara és mantenir els «estàndards de qualitat» i, al mateix temps, garantir els «drets d'educació i avaluació» dels alumnes. Després d'aquesta aprovació, les comissions de Govern de tots els centres docents hauran de decidir en un termini màxim d'un mes el nou sistema alternatiu tenint en compte les «especificitats» de cada assignatura i la varietat de fórmules que hi ha actualment.

El rector va subratllar que el sistema no passa per una avaluació única sinó que hi ha un ampli ventall en funció de cada assignatura, com ara exàmens parcials, pràctiques obligatòries de laboratori o treballs, entre d'altres. I a partir d'això, els estudiants que vulguin seguir amb les mobilitzacions podran acollir-se a aquest sistema alternatiu en funció del que es decideixi a cada centre. També hauran d'especificar el calendari, la metodologia d'adhesió de l'estudiant i els seus terminis.

Davant la convocatòria de la segona jornada de vaga a les universitats catalanes, l'activitat docent a la UdG va transcórrer amb normalitat i sense incidents, si bé hi va haver una assistència a les classes inferior a l'habitual. En canvi, els estudiants de secundària no van participar en la manifestació que hi havia al migdia a la plaça U d'Octubre de Girona convocada pel Sindicat d'Estudiants contra la «repressió» de l'Estat i les forces policials. A aquella hora, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i l'Assemblea Estudiants Barri Vell havien convocat una concentració davant del rectorat per demanar l'«avaluació única» alternativa, però va tenir un seguiment residual amb tan sols una desena de concentrats a les portes de l'edifici.

El seguiment de la jornada de vaga a Secundària i universitats catalanes va ser alt en instituts de Terres de l'Ebre i Girona i desigual a les universitats, segons va informar el Govern català i les universitats. A Secundària, la incidència més gran de la vaga a tercer i quart d'ESO, primer i segon de Batxillerat i cicles de grau mitjà i grau superior de FP va ser a les Terres de l'Ebre i a Girona.