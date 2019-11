Girona pateix la meitat dels casos de risc d'ablació de Catalunya

Les comarques de Girona són de fa anys pioneres en el tractament i la prevenció de casos de mutilació genital femenina (MFG), una pràctica de violència masclista detectada de fa temps i que en moltes ocasions es comet contra nenes africanes que viatgen als països d'on són originaris els seus pares.

Les xifres parlen per si soles: un de cada dos casos que han hagut de tractar els Mossos d'Esquadra correspon a víctimes de la província de Girona. Des de l'any 2008 fins a l'any passat, s'han estudiat 189 casos de possibles ablacions o de mutilacions genitals ja practicades. La pràctica es va començar a detectar a la província de Girona a partir dels anys 90, després que s'assentessin els primers immigrants de països de l'Àfrica subsahariana a la demarcació.

Un informe de la Fundació Wassu-UAB i que compta el suport del ministeri de Treball fa una anàlisi del model d'actuació de la Generalitat sobre la mutilació genital. L'estudi aporta les dades dels casos en què ha calgut la intervenció policial i revela que dels 189 ocorreguts a les comarques de Girona, la majoria han tingut lloc entre 2008 i 2010. En concret, el 2008 es van detectar 89 casos; el 2009, 27 o el 2010, 15. En canvi, l'any passat només en van ser tres i, enguany, cap.

Entre els intents de mutilació més recents hi ha el d'una nena de 6 anys que les autoritats van poder evitar. El cas es va detectar a finals del 2018, quan l'associació Valentes i Acompanyades, que atén la mare per violència de gènere, va alertar la Unitat de Violència sobre la Dona a Catalunya, i aquesta va iniciar un procediment.

La nena vivia al Senegal amb la seva besàvia, que va posar-se malalta i va haver de deixar-la amb uns altres familiars, amb els quals la menor corria perill de ser mutilada. Arran d'això, la besàvia malalta va alertar la mare. A partir d'aquí, les institucions es van posar en marxa per aconseguir apartar la nena d'aquest entorn i traslladar-la a Girona amb la seva mare.

En l'informe de la Fundació Wassu-UAB es destaca que Catalunya és la comunitat autònoma amb més població originària de països on es practica la mutilació genital femenina. A Girona, per exemple, amb dades del 2016, hi havia 874 dones procedents del Senegal; 2.362 de Gàmbia o 277 de Nigèria. També s'analitza el nombre de nenes d'entre 0 a 14 anys que procedeixen de països on hi ha aquest fenomen. El 2016 n'hi havia 228 del Senegal; 741 de Gàmbia o 174 de Mali, entre d'altres.

A les comarques de Girona es va crear el 2008 la primera taula de treball de Catalunya per abordar la problemàtica de l'MGF. Es tracta d'un grup de treball de prevenció on hi ha professionals de diversos departaments de la Generalitat, també dels Mossos de l'Institut Català de les Dones; de la Subdelegació del Govern espanyol; del món local i del Col·legi d'Advocats de Girona. Tota aquesta gent treballa amb els professionals de les 20 taules locals que hi ha arreu de la demarcació. Unes taules conformades per diferents perfils professionals que treballen coordinadament i interactuen amb les comunitats practicants per prevenir l'MGF. L'informe destaca el paper de Girona en la lluita contra l'MGF i el gran desplegament d'aquestes taules però alhora es critica que «es caracteritzen per la tendència a una intervenció reactiva enfront de la programació de viatges al país d'origen». I també s'insta la Generalitat a seguir lluitant contra aquesta pràctica amb la destinació de més recursos.