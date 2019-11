L'incendi d'un tràiler a l'AP-7 talla més de nou hores diversos carrils

L'incendi d'un tràiler a Viladasens de matinada va provocar problemes de mobilitat per l'autopista AP-7 durant més de nou hores. Des de la matinada i fins a primera hora de la tarda, es van produir talls intermitents en diversos carrils d'aquesta autopista, en direcció Barcelona. Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi del vehicle pesant quan faltaven 20 minuts per les cinc de la matinada. Hi van traslladar quatre dotacions i quan hi van arribar es van trobar que el que cremava era la caixa del camió. Però que la cabina ja estava separada i, per tant, el que va acabar destrossat del tot per les flames va ser el semiremolc. Malgrat l'espectacularitat de l'incendi, no es van haver de lamentar ferits, segons els Bombers. A banda d'efectius del cos de rescat i d'extinció d'incendis, fins a l'autopista també s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques.

La policia de trànsit va estar treballant a la zona durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. Ja que després de l'incendi es va haver de retirar el vehicle i posteriorment netejar la calçada. D'entrada, durant la matinada i fins a mig matí, i a conseqüència de l'accident, només hi havia un carril obert de l'autopista en sentit Barcelona en aquest punt de la via, el quilòmetre 43. I llavors, segons va informar Infoautopistas, es van anar obrint els carrils i, posteriorment, se'n va deixar només un de tancat. Aquest sinistre viari va causar unes retencions d'un quilòmetre de longitud, segons informava Infoautopistas.