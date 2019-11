Inicien les obres per ampliar i millorar la seguretat entre Besalú i Serinyà

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha començat els primers moviments de terres de les obres de millora de seguretat viària a la carretera C-66 entre Besalú i Serinyà. L'activitat ha començat a la connexió entre l'Autovia A-26, la carretera C-66 i la via d'accés als nuclis de Sant Ferriol i Besalú (zona de Gatielles).

Han iniciat les obres per un lloc considerat perillós pel fet que una carretera de dos carrils per banda connecta amb una d'un carril per banda. Un cop l'enllaç estigui convertit en una rotonda de 66 metres de diàmetre, la previsió és que millori la seguretat. Fa uns anys, van haver de millorar l'enllumenat i la senyalització per evitar les confusions i els sinistres que patien els conductors, sobretot de nit.

A més, segons ha explicat l'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega (JuntsxCat), la rotonda permetrà enllaçar amb la via d'accés als nuclis de Sant Ferriol i a Besalú per la zona de la Sorrera.

Aquest fet suposarà que els veïns de Sant Ferriol i de Besalú podran accedir a l'autovia sense haver d'anar a buscar la rotonda de la part nord de Besalú. És a dir, s'estalviaran de travessar Besalú.

L'actuació també preveu un eixamplament de dos més un entre Serinyà i Besalú, amb implantació de mitjana on ja existeixen els carrils addicionals, i una rotonda de 40 metres a la intersecció d'accés a Serinyà.

L'actuació reduirà el perill a l'accés a Fares, on hi ha un establiment de restauració i hostaleria i resoldrà l'alentiment, al qual els conductors són obligats quan passen pel terme de Serinyà.

Ara, entre Besalú i Banyoles, uns 10 quilòmetres, no hi ha cap giratori per poder canviar de sentit sense fer una infracció i posar-se en situació de perill.

El pressupost de l'obra és de 7,5 milions d'euros i la durada està prevista en uns 15 mesos. Fa aproximadament 10 mesos van tenir lloc els treballs d'eliminació de vegetació per les zones on la carretera s'eixamplarà i hi faran les rotondes. Això no obstant, els requeriments dels propietaris van fer aturar els treballs.



Serinyà-Banyoles-Mata

Un cop estigui solucionat el tram entre Sant Ferriol i Serinyà preveuen millorar la variant de Banyoles entre Serinyà i Banyoles -Mata. Es tracta d'unes obres valorades en 15 milions d'euros. La previsió és fer una carretera del tipus 2+1, amb mitjana física a tot el tram. Es preveuen dues zones amb carril addicional per cada sentit de circulació, d'un quilòmetre cadascuna aproximadament, la millora dels enllaços i dels carrils d'acceleració i desacceleració i una rotonda entre l'enllaç entre Serinyà i Banyoles.