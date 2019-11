Sant Joan de les Abadesses desencalla el projecte de restauració a Sant Antoni

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aprovar l'adjudicació de les obres de reforma i ampliació de la casa ermita de Sant Antoni per un import de 899.820 euros. L'aprovació va tenir lloc en l'últim ple i va tenir el suport de l'equip de govern de MES i de l'oposició d'ERC.

L'immoble en el qual intervindran és una ermita amb masia situada a la muntanya de Sant Antoni a poca distància del nucli urbà en un indret de gran valor natural i paisatgístic. Es tracta d'una construcció del segle XVIII que primer va fer la funció de masia i després de restaurant i fonda. Fa uns 20 anys, el negoci va tancar i des de fa temps l'Ajuntament treballa per recuperar l'edifici i torna-li a donar activitat. De moment, l'Ajuntament hi ha fet una inversió d'un milió d'euros però en falten un i mig per acabar el projecte.

L'alcalde, Ramon Roqué (MES), va definir l'adjudicació com la més important dels últims vuit anys. «Estem parlant d'una adjudicació de 900.000 euros que ha de fer possible que el projecte de Sant Antoni sigui una realitat», va explicar. L'alcalde va recordar que el concurs per la gestió de l'establiment de Sant Antoni va ser guanyat per la Fundació MAP el juny del 2018. Es tracta d'una entitat que ofereix serveis integrals per a les persones amb discapacitat i risc d'exclusió social del Ripollès. La Fundació disposa d'un projecte global per a l'aprofitament de l'església i de la masia en conjunt.

Ramon Roqué va recordar que, un cop acabades les obres, la fundació té el compromís de fer una inversió en equipament per poder fer el servei de restauració i hosteleria.

En la seva intervenció, el portaveu de l'oposició, Sergi Albrich, es va mostrar d'acord amb l'adjudicació. «Hi votarem a favor, com en tot el que fa referència a la recuperació de la casa i l'ermita de Sant Antoni», va exposar.



Sant Antoni al PUOSC 2020-24

El mateix ple va aprovar per unanimitat presentar al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya la memòria per a la revitalització de Sant Antoni redactada per l'arquitecte tècnic Joan Carles Grifell amb un import de 518.527,68 euros, IVA no inclòs.

Abans de l'aprovació, l'alcalde va avisar del fet que es tracta d'una convocatòria poc dotada econòmicament. «Els diners que un ajuntament pot aconseguir són de veritat pocs i sobretot per afrontar grans projectes», va considerar. També va explicar que l'Ajuntament va escollir la memòria de Sant Antoni perquè és el que està més d'acord amb la convocatòria. Va matisar que el PUOSC només cobreix fins al 80% de l'import de la memòria i consegüentment l'Ajuntament no es podia arriscar a anar més enllà.

Va explicar que el projecte presentat es reparteix en tres actuacions: una fase a la casa pairal, una actuació a la pujada de Sant Antoni i la pujada de fibra òptica fins a la torre de telecomunicacions situada al costat de la casa i l'ermita. «Perquè pugui donar cobertura a les noves tecnologies en telefonia i internet», va precisar.

El grup d'ERC tot i donar suport a la presentació es va queixar. El seu portaveu, Sergi Albrich, va plantejar que els hauria agradat participar més del projecte i no haver-ne sabut fins a la comissió informativa feta unes setmanes abans de la celebració del ple. «Ens agradaria que abans hi hagués hagut la voluntat d'arribar a acords», va dir.

L'alcalde va respondre que l'Ajuntament va tenir poc temps per adaptar el projecte i que havien hagut de treballar molt i «contra el rellotge». De tota manera, el portaveu republicà va avisar que si bé comparteixen el dia a dia de l'alcalde, els agrada que els tinguin en compte a l'hora de prendre decisions. Al final, l'alcalde va preveure un termini de dos anys per a la posada en servei del complex de Sant Antoni.