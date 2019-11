La Vall d'en Bas reordenarà la zona de pícnic Els Pins davant la massificació de visitants

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, amb el suport de la Diputació de Girona, reordenarà la zona de pícnic Els Pins-Pla d'en Xurri a Sant Privat d'en Bas (Garrotxa). És una pineda a tocar de les gorgues del Gurn on, des de fa uns estius, hi ha una alta freqüentació de visitants (unes 5.000 persones) que posa en risc la preservació de l'espai natural alhora que ve acompanyat d'incivisme. Els treballs costaran més de 23.000 euros i inclouen una millor senyalització de l'aparcament , plafons informatius, la retirada de taules de formigó que estan més disperses i la col·locació d'unes de fusta a tocar de la zona de barbacoes i la instal·lació d'un vàter ecològic. De moment, no es plantegen contractar un servei de vigilància.

Més sensibilització dels visitants i una reordenació de la zona recreativa i pícnic d'Els Pins-Pla d'en Xurri a Sant Privat d'en Bas (Garrotxa). Així és com l'Ajuntament de la Vall d'en Bas vol afrontar l'excés de visitants a aquesta pineda amb gorgs durant l'estiu. Cada any tenen més visitants (calculen que hi poden passar unes 5.000 persones per temporada) i és una de les zones incloses en la diagnosi que l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació va encarregar el 2018 sobre la freqüentació de gorgs a la demarcació.

"La sobre freqüentació ens preocupa perquè també comporta incivisme i brutícia; per això volem treballar la conscienciació dels visitants", assenyala l'alcalde del municipi, Lluís Amat. Explica que aquest estiu ja han notat un "canvi important" des que l'Associació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa s'ha encarregat de la gestió del bar a la zona recreativa. "A banda de donar el servei també han treballar la conscienciació dels visitants", explicant-los el patrimoni natural. I la idea és seguir en aquesta línia, si bé no descarten en un futur contractar un servei de vigilància com ja han fet altres municipis veïns com Les Planes d'Hostoles on també hi ha una zona de gorgs. De moment, però, aposten per "fer pedagogia" sobre un ús més respectuós de l'entorn i disminuir, de retruc, l'impacte en la fauna i flora.

La reordenació que es farà en els pròxims mesos costarà més de 23.000 euros que es finançaran amb un ajut de la Diputació de Girona i la Fundació 'la Caixa'. L'Ajuntament, per la seva banda, n'assumirà el manteniment. Els treballs inclouen una millor senyalització de la zona d'aparcament, la instal·lació de plafons informatius sobre la fauna i flora i l'eliminació d'alguns senders per fer a peu. També es retiraran les taules de formigó que hi ha disperses i la compra d'unes de noves de fusta que es posaran a tocar de la zona de barbacoes per concentrar més l'espai de pícnic i també les deixalles. Durant l'estiu, també s'instal·larà un vàter sec ecològic. S'espera que les millores s'hagin completat per Setmana Santa.