Apunyalen un veí de Figueres a la zona sud i el deixen ferit de gravetat

Els Mossos d'Esquadra van obrir ahir una investigació per l'apunyalament d'un veí de Figueres que va resultar ferit de gravetat. El cos de policia va rebre una trucada avisant-los de l'incident a les 10.25 hores i van enviar una patrulla destinada fins al lloc dels fets, el carrer Calçada Romana de Figueres, al sector sud de la ciutat.

De moment, els Mossos no tenen cap persona sospitosa detectada, no saben quina ha sigut l'arma utilitzada en l'apunyalament ni s'ha produït cap detenció.

Els agents, un cop van arribar a l'escenari del possible crim, van recollir diferents pistes i indicis, ja que els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) ja havia traslladat a la víctima fins a l'hospital de Figueres. La víctima es trobava en estat de gravetat per una ferida a l'espatlla i va ser operada d'urgència al mateix hospital. Després de la intervenció, va ser traslladada a la Unitat de Monitoratge (UMO) del servei d'urgències, on es troba estable tot i la gravetat de la situació.

Els Mossos esperen ampliar avui la investigació i trobar més detalls sobre l'atac, per saber exactament què és el que va passar, però sobretot saber la motivació del crim. Fins al moment, no es descarta cap hipòtesi ni se sap si hi ha hagut un autor o han estat diversos els responsables de l'apunyalament.



El precedent

L'apunyalament s'ha ocasionat en un context convuls a la capital alt-empordanesa, després que el passat 12 de setembre es produís un tiroteig nocturn que va deixar tres persones ferides de bala. Els Mossos, que van obrir una investigació per localitzar i detenir els sospitosos, creuen que és una revenja entre bandes que trafiquen amb droga. Segons van descriure els testimonis, els autors van disparar diversos trets amb almenys una arma «llarga» i van fugir en direcció Roses amb un vehicle de matrícula estrangera.

Aquests fets van despertar una forta alarma social i la preocupació de l'Ajuntament per la tendència a l'alça de la sensació d'inseguretat ciutadana, i per això l'equip de Govern va celebrar una Junta de Seguretat extraordinària per incrementar la seguretat.