Els robatoris a domicilis segueixen amb xifres de rècord fins al juny de 2019, amb 1.832 assalts

Els robatoris amb força a habitatges continuen, aquest any, en la mateixa tendència de l'anterior, que va ser un dels més alts, quant a número, des de 2010. Les comarques de Girona van viure l'any passat el seu segon màxim històric a les comarques gironines amb 3.636 casos. En els últims nou anys només s'ha superat la xifra una vegada: va ser l'any 2012, amb 3.714 robatoris d'aquesta tipologia.

La tendència d'aquest any és pràcticament la mateixa, ja que el mes de juny ja s'havien produït 1.832 robatoris, una mica més de la meitat del total de l'any anterior, segons les dades del primer semestre difoses pel Ministeri de l'Interior. Si es manté aquesta situació, apunten els experts, es podria tancar l'any amb una tendència similar o potser fins i tot per sobre de les de l'any passat. Tot i això, caldrà veure les dades del tercer trimestre, que no s'han fet encara públiques, per poder-ho afirmar.

Els robatoris en domicilis són dels tipus delictius que més preocupen la policia perquè toquen la propietat privada i la intimitat de les persones, ja que el que es viola és el seu habitatge. A vegades, els lladres entren mentre la gent és a casa dormint; d'altres les assalten quan veuen que no hi ha ningú, i alguna vegada també hi ha hagut assalts violents, en els quals els lladres han acabat amenaçant els inquilins i fins i tot han causat lesions als habitants de la casa assaltada.

Les dades de l'any 2018 del Ministeri de l'Interior també mostren que els robatoris amb força en habitatges en els últims nou anys han patit un increment clar. Si bé el 2012 va ser l'any amb més casos (3.714), després es van anar reduint. L'any 2015 es va viure el mínim històric del període analitzat. Llavors se'n van denunciar 2.862. A partir d'aquest any, els fets van anar pujant i entre els anys 2016 i 2018 es va superar la xifra dels 3.000.

El 2018, quan es va assolir el segon màxim de robatoris a domicilis, va estar marcat per diverses onades de robatoris a la comarca de la Selva. Aquesta va afectar per exemple poblacions com Sils, Santa Coloma de Farners, Vilobí d'Onyar i rodalies. Aquests assalts van causar molta alarma i es va incrementar la pressió policial.

En alguns dels casos com, per exemple, Santa Coloma de Farners, aquesta vigilància policial va donar els seus fruits. La Policia Local i els Mossos van detenir els membres de la banda que va cometre una desena de robatoris, almenys dos d'ells de forma molt violenta.

Des de llavors i al llarg d'aquest any també hi ha hagut repunts de robatoris en punts de la demarcació i la policia hi lluita constantment. També cal recordar que la de Girona sol ser una de les províncies on hi ha més robatoris amb força a domicilis d'Espanya. Per exemple, el 2018 el va tancar essent la setena amb més casos de tot Espanya. Amb tot, el punt d'Espanya amb més casos llavors va ser Barcelona, amb 17.822, i el lloc amb més increment de robatoris a habitatges, amb un 59,1%, va ser Terol.



Mobilitat, costa i frontera

Aquest alt nombre de robatoris s'explica d'entrada per l'alta mobilitat dels delinqüents que es dediquen a assaltar habitatges i que sovint venen a la província per les seves grans vies de comunicació i llavors retornen al seu país.

Però les comarques de Girona també són atractives pels malfactors perquè són frontereres i també perquè compten amb moltes urbanitzacions i moltes d'elles estan situades a la Costa Brava. Aquests habitatges sovint romanen buits durant la tardor i l'hivern, fet que sovint aprofiten els lladres d'habitatges.

La lluita policial és constant contra els lladres de vivendes però els delinqüents ho saben i se les empesquen per trobar maneres de no deixar rastre. També hi ha casos que els malfactors que protagonitzen els robatoris són multireincidents.