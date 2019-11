El Banc dels Aliments només té un terç dels voluntaris que necessita per al Gran Recapte

El Banc dels Aliments de Girona ja ha iniciat el compte enrere per al Gran Recapte d'enguany, que es farà d'aquí a setze dies, i només compta amb una tercera part dels 4.000 voluntaris que necessita. A hores d'ara, l'entitat tampoc té cobertes les necessitats de transport, ja que encara li falten tres o quatre camions per poder cobrir el trasllat de material entre els supermercats col·laboradors –prop de 400– i el seu magatzem.

El ritme d'inscripcions de persones voluntàries és més baix que en anys anteriors, tal com van explicar des del banc, que acceptarà col·laboracions fins a última hora. L'organització va apuntar l'avançament de la data del recapte, que habitualment es feia l'últim cap de setmana de novembre, com una de les raons que podrien justificar el retard en l'adhesió de voluntaris. En aquesta edició, la federació de Bancs dels Aliments ha decidit realitzar-lo uns dies abans per evitar la coincidència amb una campanya comercial importada dels Estats Units, el Black Friday.

Les persones que estiguin interessades a col·laborar amb el Gran Recapte 2019, ja sigui formant torns a les botigues que hi participin –informant els clients i recollint el menjar que donin– o classificant els productes al magatzem, poden inscriure's omplint un formulari que trobaran al web del Banc dels Aliments a Girona.



Possibilitats de col·laborar

Els voluntaris que prefereixin estar en un supermercat hauran de fer-se càrrec de torns de quatre hores, el divendres 22 a la tarda o el dissabte 23 de novembre; mentre que l'activitat al magatzem podrà desenvolupar-se tant mentre duri el recapte com en els dies posteriors, ja que caldrà organitzar les donacions perquè les recullin les entitats socials del territori que treballen amb persones vulnerables. En aquests moments, les aportacions del Banc dels Aliments de Girona beneficien uns 32.000 gironins que viuen una situació desafavorida.

El Gran Recapte s'ha proposat aplegar menjar que contingui un elevat valor nutritiu, com ara oli, llet, conserves de peix i llegums cuits.