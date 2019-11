La dona rescatada a Queralbs està molt greu a la Vall d'Hebron

L'excursionista rescatada diumenge passat a Queralbs es troba ingressada en estat molt greu a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. La dona hi va ser traslladada pel SEM en estat crític després de patir una hipotèrmia severa al Ripollès.

La dona té 34 anys i és britànica. Els Bombers la van rescatar juntament amb el seu company a tocar del refugi del cim de l'Àliga. L'avís dels fets el va donar la seva parella pels volts de dos quarts de dues de la tarda i va informar als Bombers que s'havien vist atrapats pel temporal de vent i neu a la zona.

En el moment del rescat, els Bombers van tenir problemes per ubicar inicialment la parella, ja que el geocalitzador informava que estaven a la zona de Fontana, on era impossible que fossin, ja que estaven fent una travessa entre Coma Vaca i Núria.

Llavors, segons fonts del cos, els mateixos excursionistes van enviar una fotografia de la zona i els especialistes en rescats els van poder localitzar tot i les males condicions climatològiques. El vent bufava de valent a la zona i també hi havia molta presència de neu.

Els efectius dels GRAE finalment els van localitzar des de l'aire, els metges dels Bombers van haver de practicar-li fins i tot les maniobres de reanimació. Després la van traslladar fins a l'heliport de Campdevànol, on esperava el SEM. Els serveis mèdics la van estabilitzar i després d'avaluar-ne l'estat es va decidir portar-la fins a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ja que en aquest centre hi ha especialistes en aquestes dolències. Ahir encara hi estava ingressada.