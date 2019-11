Octubre ha estat el mes de 2019 amb més morts d'accident de trànsit a Girona

L'octubre ha tancat com el mes de l'any amb més víctimes mortals d'accident de trànsit a les comarques de Girona. En aquest desè mes del 2019 s'han produït sis morts en vies urbanes i interurbanes. Les baixes s'han donat en cinc accidents de trànsit.

En tot l'any, ja han perdut la vida 32 persones -fins a 31 d'octubre-, com a resultat d'un sinistre viari a la demarcació. D'aquestes 32 persones s'ha de destacar que 15 pertanyen al que s'anomena col·lectius vulnerables. És a dir, gairebé la meitat dels morts pertanyen a aquest grup.

En concret, han mort cinc persones atropellades i tres ciclistes han perdut la vida mentre circulaven per les vies de Girona. I com a grup més destacat de víctimes mortals hi ha el dels motoristes, que han perdut set persones en accidents de trànsit.

Alguns dels accidents de trànsit mortals d'aquest octubre a les comarques de Girona han tingut al volant conductors imprudents. El més recent, el del 27 d'octubre a la GI-533 a Aiguaviva. Un conductor begut va bolcar el cotxe i va morir el copilot. Va acabar detingut i finalment el jutge el va deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars com ara, la retirada del passaport, la prohibició de conduir durant sis mesos i l'obligació de comparèixer cada quinze dies al jutjat.

L'altre cas de conducció imprudent es va cobrar la vida d'una dona i poques hores després la del mateix xofer causant de l'accident mortal. El sinsitre viari va tenir lloc l'1 d'octubre a la C-31 al seu pas per Torroella de Fluvià. Un Mercedes va estar circulant de forma temerària durant diversos quilòmetres i, en un d'aquests punts, hi havia una cotxe camuflat dels Mossos de Trànsit aturat fent gestions. Ràpidament en veure les imprudències del vehicle d'alta gamma i que posava en perill la resta d'usuaris, els agents de Trànsit van iniciar una persecució.

Al cap d'uns quilòmetres de seguiment, el vehicle va aconseguir fugir i, poc després, els Mossos se'l van trobar encastat frontalment contra un altre cotxe. A causa del xoc, va morir la conductora del vehicle que circulava correctament. El xofer del vehicle imprudent va resultar ferit crític i l'endemà va morir a l'hospital durant la nit.

A banda d'aquests dos accidents de trànsit mortals, també n'hi ha hagut tres més amb persones finades. Un d'ells va tocar el món de l'esport, en concret del ciclisme. El 3 d'ocubre, un jove de 23 anys va perdre la vida en un sinistre viari a la GI-524 a Santa Pau. Aquest era un esportista professional i havia guanyat el Campionat de Catalunya de contrarellotge individual de la categoria sub-23. Era natural de Torregrossa (Lleida) però vivia a Banyoles. Aquest accident va causar molta commoció al món esportiu.

Els altres dos accidents de trànsit també han tingut com a protagonistes persones joves. El 4 d'octubre al vespre un noi de Vilablareix de 17 anys va morir en un accident de trànsit al Paratge de les Brugueres, a l'altura de Quart . Va patir una sortida de via i va xocar contra un pal. Un xoc que va ser mortal. El dia 22 d'octubre, un jove de 21 anys i veí de Cassà de la Selva va perdre la vida en un accident de trànsit múltiple. Era el conductor d'un turisme que es va veure implicat en un sinistre viari amb sis vehicles implicats: un camió, una furgoneta i quatre turismes.





Octubre negre a Catalunya

A tot Catalunya, l'octubre també s'ha convertit en el mes de l'any amb més sinistralitat, segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT), que comptabilitza els accidents de trànsit mortals a les carreteres -vies interurbanes. En total, durant aquest mes d'octubre han mort 21 persones a la xarxa viària catalana. I entre l'1 de gener i el 31 d'octubre, ja han perdut la vida 153 persones en 140 accidents de trànsit mortals en vies interurbanes.