Olot aprova els impostos enmig de crits i xiulets d'un centenar de veïns

Enmig de crits, xiulets i comentaris del centenar de persones que omplien la sala de plens, els regidors de JuntsxCat van aprovar de manera provisional les ordenances fiscals per a l'exercici 2020. Els grups de l'oposició, ERC, PSC i CUP, hi van votar en contra després de dures intervencions contra la puja i la manera com l'equip de govern ha dut les negociacions finals de les ordenances. Les ordenances ara han de passar el període d'al·legacions i seran definitives.

Poc abans de començar, la sala de plens estava plena de gent disposada a protestar l'aprovació de les ordenances fiscals. Era un ambient similar al que el dimarts dia 29 d'octubre va obligar l'alcalde, Josep Berga, a posposar el ple i després a rectificar la puja prevista del 14% de l'IBI i del 14,77% de la taxa de residus i proposar puges del 4%.

La sala estava en un silenci expectant, interromput per comentaris i xiulets, quan l'alcalde va parlar: «Anem a reprendre el ple en el moment en què el debat va ser impossible». Va reconèixer que l'equip de govern va reconsiderar la proposta d'ordenances després de la presentació d'unes 2.550 firmes per part de la botiguera Carme Guardiola.

Berga es va dirigir als representants de l'oposició per dir-los que la proposta suprimida havia estat feta amb molta cura i responsabilitat.

Després, va donar la paraula a la regidora d'Hisenda, Montserrat Torras, la qual va avisar que el pressupost del 2020 es veurà afectat per la nova proposta. «No fer l'esforç que demanàvem als ciutadans implicarà renúncies però la il·lusió per tirar endavant no ens faltarà», va plantejar. Va explicar que l'IBI representa el 34% dels ingressos de l'Ajuntament i que després d'haver mirat el cadastre no han pogut fer un IBI diferenciat perquè el 89% de l'IBI d'Olot és residencial. Va proposar un increment del 4% de l'IBI. Pel que fa a les escombraries, va proposar un increment del 4,77%, que puja el rebut mitjà de la recollida de 165 a 173 euros.

L'alcalde va donar la paraula als grups de l'oposició. Lluís Riera (CUP) va animar el públic a defensar les seves opinions i drets. Va queixar-se del fet de no haver pogut parlar en el ple anterior. Va definir la puja d'impostos «com una clara prepotència de les dretes sota la premisa que amb la majoria absoluta es pot fer tot». Per acabar la intervenció va demanar la dimissió de l'alcalde.

Josep Guix, del PSC, va plantejar que en el seu programa va deixar clar que no pujaria la pressió fiscal. Va recordar que havia proposat un pressupost alternatiu. Guix va exposar un estudi que planteja les dificultats d'un negoci petit.

Anna Barnadas (ERC) va argumentar el seu vot en contra amb el fet que no sap com aplicaran les ordenances als pressupostos. «Fa uns mesos van presentar un programa electoral que no exposava una pujada total d'impostos», va retreure. Va agrair al públic la seva presència «perquè sense vostès hauríem acabat pagant un 14%». L'alcalde va poder dir que a moltes convocatòries els representants de l'oposició «ni tan sols vinguin» i van votar.