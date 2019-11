Els ciberatacs amb petició de rescat, dos anys convivint a Girona

Els atacs informàtics són cada vegada més freqüents tant a escala particular com a empreses i institucions. La modalitat de malware que segresta dades i demana rescats amb monedes digitals, el randsomware, ja ha afectat múltiples empreses gironines. Una de les que ha patit aquest virulent atac sota amenaça d'esborrar tots els arxius dels ordinadors és la bisbalenca Tècnic Empordà. Un dels socis fundadors explica a Diari de Girona que fa cosa de dos anys van rebre un virus a través d'un correu que anunciava una notificació de recollida de correus, d'una adreça aparentment innocent. Algú va obrir el link del missatge i automàticament es va bloquejar gran part dels arxius de tots els ordinadors. «No podíem obrir ni executar res, tot estava encriptat i va aparèixer una finestra on el hacker explicava tots els passos a seguir per desencriptar les dades», declara. D'entre les ordres, s'indicava que per recuperar les dades calia obtenir un codi que els facilitarien si pagaven un rescat que cada vegada seria més gran.«Vam haver de pagar uns 150 euros», explica el soci. Si no feien el pagament l'alternativa que se'ls proposava era esborrar-los totes les dades. «Es tractava de quasi tots els arxius que utilitzàvem, i no ho podíem perdre», assevera. Aquest no ha estat l'únic atac que ha patit l'empresa, sinó que en una segona ocasió, mig any després, van demanar-los un rescat «més lleu» que en aquest cas era d'uns 25 o 30 euros i que també van pagar al primer avís.

Segons va afirmar a aquest diari l'informàtic Víctor Terol, que es va enfrontar sense èxit al primer atac d'aquesta empresa, els hackers que hi havia darrere eren de Rússia. «Vaig estar 48 hores sense dormir per intentar eliminar el virus, és el més potent que m'he trobat mai», declara.

Tot i tractar-se d'un delicte, no van interposar cap denúncia als Mossos perquè «van dir-me que no podien fer res i que no tenia més remei que pagar». En aquest sentit critica que interposar-la els suposava una «pèrdua de temps», i que no van sentir-se atesos per la policia. Terol recorda que «el virus no entra sol, sinó que ho fa a través de missatges i notificacions i que un usuari no expert «pot caure-hi molt fàcilment». Per ara, assegura que «no es pot desbloquejar sense el codi que desencripta els arxius que el hacker dona a canvi del rescat», que s'ha de fer a través de bitcoins, fet que augmenta el preu perquè es paga una comissió per utilitzar aquesta moneda. Amb tot, manifesta que l'alternativa de pagar el rescat contribueix a «finançar un ciberterrorisme que com més diners obtingui més maneres trobarà d'introduir-se i de burlar els sistemes de seguretat», avisa.