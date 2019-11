Reflexió i coneixement per abordar «un problema social greu»

El professor de la Universitat de Girona i coordinador d'un projecte europeu per canviar les actituds socials davant la diversitat de gènere en infants i adolescents, Josan Langarita, va afirmar que «l'assetjament és un problema social greu i s'ha d'abordar», però va defensar prudència i la necessitat de crear «un espai per a la reflexió» que permeti «desplegar polítiques efectives» i avaluar les que es fan per «garantir el benestar dels infants».

Langarita és doctor en Antropologia social i, en l'actualitat, coordina el grau en Treball social de la UdG. Els seus àmbits de recerca estan relacionats amb l'exclusió i la intervenció social, d'una banda, i els estudis de gènere i diversitat sexual, per l'altra.

L'expert va explicar que hi ha una «situació de desconeixement del que està passant en l'àmbit dels menors» i va ressaltar la importància de «saber quina és la realitat i les necessitats que tenim» per intervenir en els àmbits educatiu i social. Des del seu punt de vista, la judicialització de les violències, per si sola, no resol el problema «perquè estem parlant d'un fenomen estructural».