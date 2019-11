IBI Olot, pendent de les renúncies del pressupost

La regidora d'Hisenda, Montserrat Torras, en l'exposició de les ordenances fiscals de l'últim ple va avisar: «L'esforç que amb tot el convenciment demanàvem als ciutadans implicarà renúncies». Seran les renúncies imposades per la falta d'1.130.000 euros d'ingressos previstos amb l'intent fallit de pujar l'IBI. Uns diners que estaven pensats perquè la ciutat «pogués continuar avançant i no fer cap pas enrere». La regidora va precisar: «Donarem prioritat a les necessitats socials i educatives de la societat com a funcions bàsiques de tota administració».

Abans, el dimecres dia 30 d'octubre, l'alcalde, Josep Berga, va fer una compareixença amb els mitjans per tal de fer aclariments. Els va fer encara amb el ple inacabat i la recollida de signatures latent. Va aclarir que del missatge rebut pel ple i per les signatures han interpretat que «hem de fer les coses més a poc a poc i revisar-les de dalt a baix». Entre les revisions va posar d'exemple les Festes del Tura. Va plantejar que havien previst un increment a la partida de festes que per descomptat es faran, però va matisar: «Les Festes del Tura es fan amb uns diners o amb unes miques menys».

També va opinar que «no és el mateix fer una disminució en benestar social que fer-la en cultura».

Les línies vermelles en les renúncies les va posar en educació i benestar social i va ressaltar que tampoc volen tocar la promoció econòmica, perquè si el teixit econòmic pateix, també ho fa benestar social. Va definir el pressupost com un matxembrat, unió de peces que si en falla una el conjunt es ressent. Va apuntar que hi hauran de posar temps perquè fa «falta ser curós» i revisar el pressupost partida per partida.