L'Ajuntament d'Olot aprova el projecte definitiu de l'espai Cràter

L'Ajuntament d'Olot va aprovar en l'últim ple de manera definitiva el projecte bàsic i executiu de l'espai Cràter. També va aprovar les clàusules per les quals s'hauran de regir les empreses que optin a la construcció d'un equipament valorat en 4.266.392 euros. Els dos acords van tirar endavant amb els vots a favor de JuntxCat i els vots en contra de l'oposició: ERC, PSC i CUP.

Amb les aprovacions només queda la licitació de les obres de construcció i començar els treballs, cosa que ha de passar l'any vinent. Segons el pressupost de licitació, per al 2020 tenen previst dur a terme la primera fase de la construcció valorada en 3.064.421 euros i per al 2021, la segona i última fase amb una inversió d'1.097.107 euros. Les feines de direcció i execució estan valorades en 104.864 euros.

La durada dels treballs està prevista en un màxim de 34 mesos. Així, tot fa preveure que el 2023, al final del mandat, l'espai Cràter pugui estar en servei.

L'aprovació del projecte va acaparar tot el debat, mentre que les clàusules van ser aprovades sense més. El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell (JuntsxCat), va començar els parlaments. Va justificar la desestimació de les al·legacions al projecte presentades per Josep Guix (PSC).

L'exposició de parers de l'oposició va començar per Lluís Riera (CUP). Va criticar el fet que hi hagi ajuts de la Generalitat, la Diputació i Europa per a l'espai Cràter i que no hi hagi subvencions per a les llars d'infants.

Josep Guix, del PSC, va explicar que el seu grup té un projecte de ciutat que està d'acord amb l'espai Cràter però va apuntar que votava en contra de dos apartats clau per a l'espai perquè havia al·legat contra un auditori que, segons el seu criteri, «no hi hauria de ser» i no li havien fet cas.

Josep Quintana (ERC) va recordar que per al seu grup l'espai Cràter no és una prioritat. «Ara no toca fer l'espai Cràter i tocava invertir», va exposar. Segons ell, la prioritat d'inversió havien de ser els barris, l'habitatge i també «mirar el Barri Vell».