Nou arrestats a l'aeroport per voler anar al Regne Unit amb documentació falsa

El tràfic il·legal de persones entre països és un tema que preocupa a la Policia Nacional i a l'aeroport de Girona durant aquest cap de setmana llarg han muntat un dispositiu que ha donat un resultat destacable: s'han detingut nou persones que intentaven volar al Regne Unit des de les instal·lacions de l'aeroport de Girona. Totes elles ho feien amb documentació falsa. Set dels arrestats són ciutadans albanesos i els altres dos, procedents de la Xina. Tots nou han acabat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de falsedat documental.

El dispositiu desplegat per la Policia Nacional, en el darrer cap de setmana amb vols de la temporada d'estiu a l'aeròdrom gironí, respon als moviment que han detectat els anys anteriors per part de les màfies que es dediquen al tràfic il·legal de persones durant aquesta època de l'any. Per aquest motiu, els agents van reforçar tots els serveis i, sobretot, es van posar especial atenció als filtres de sortida dels vols que no són de l'espai Schengen, que actualment a l'aeoport gironí són sobretot aquells vols que van al Regne Unit. Les destinacions de Rússia i el Marroc també formen part d'aquests països.

A tots els nou detinguts, els agents del CNP els van descobrir en el filtre de control de passatgers, ja que els policies són especialistes en detectar documentació falsa o falsificada. En aquest cas van trobar nou persones.

El dia 2 de novembre és el dia que es van arrestar més persones per intentar anar al Regne Unit amb documentació falsa. En concret se'n van enxampra quatre. En el filtre de control de passatgers d'un vol de Ryanair que anava a Knock (Irlanda) i que sortia a tres quarts de set del matí, els policies van localitzar dos ciutadans albanesos que els van mostrar una carta d'identitat italiana que era falsa. I al vespre, en un vol de la companyia Jet2, que anava a Manchester i que havia de sortir cap a tres quarts de vuit, van descobrir dos ciutadans albanesos més. En aquest cas, anaven amb un carta d'identitat grega, també falsa.

L'endemà, els agents del CNP van fer quatre detencions més. A dos albanesos se'ls va interceptar el vespre mostrant una carta d'identitat falsa en el filtre d'un vol de Jet2 que anava a Birmingham. En el mateix vol, també van descobrir dos ciutadans xinesos. Intentaven passar el filtre policial cadascun amb un passaport de Hong Kong fals i una carta d'identitat falsa. Finalment, el 4 de novembre, en un vol de Ryanair que sortia a les sis de la matinada cap a Belfast (Irlanda) els policies van enxampar un ciutadà albanès que volia passar el control amb una carta d'identitat polonesa i un permís de conduir fals.